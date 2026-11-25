BYD представила на китайском рынке третье поколение электрического кроссовера Tang. Новинка оснащена технологией сверхбыстрой зарядки, имеет запас хода до 850 км и стоит от 187 900 юаней, то есть примерно 1,2 млн грн. Даже базовая версия предлагает регулируемую подвеску, 16 динамиков и систему помощи водителю God’s Eye C на основе камер.

Первый Tang появился в Китае в 2015 году, второе поколение вышло в 2018 году и впоследствии превратилось в целую серию в линейке Dynasty, в которую вошли Tang L (на экспорт известный как Atto 8 или Sealion 8) и большой Da Tang. Теперь к ней добавилось третье поколение классического Tang.

Дизайн и размеры

Внешне кроссовер выполнен в новом стиле серии Dynasty, разработанном бывшим дизайнером Alfa Romeo и Lamborghini Вольфгангом Эггером. Спереди между фарами простирается фирменная световая полоса «Усы дракона» длиной 2,5 метра. Среди прочих деталей — полускрытые дверные ручки, крыша контрастного цвета за доплату и цельный задний фонарь.

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Цельная полоса заднего фонаря и контрастная крыша делают новый Tang заметно более современным, чем его предшественник

Длина нового Tang составляет 5045 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1760 мм, а колесная база — 2950 мм. По сравнению с предшественником кроссовер стал длиннее на 75 мм, шире на 25 мм и выше на 15 мм. В отличие от прошлого поколения, новинка будет только пятиместной. Объем багажника составляет 910 л, а со сложенными спинками второго ряда достигает 2113 л. Под капотом есть еще один отсек объемом 205 л.

Салон с холодильником и массажем

В салоне установлен 30-дюймовый сенсорный экран, который охватывает водителя и переднего пассажира. Базовая версия более скромная, с 15,6-дюймовым дисплеем и 10,25-дюймовой приборной панелью, которую за доплату можно заменить на 35,4-дюймовую панорамную проекцию на лобовом стекле. Пассажиры второго ряда получили 1000 мм пространства для ног и спинки с наклоном до 130 градусов.

Второй ряд создан для комфорта: 1000 мм пространства для ног, регулируемые спинки, подогрев, вентиляция и массаж

Среди прочих возможностей — фоновая подсветка, встроенный холодильник объемом 6,8 л, а также подогрев, вентиляция и массаж передних и крайних задних сидений. За дополнительную плату систему камер God’s Eye C можно заменить на версию God’s Eye B с лидаром.

Батареи, запас хода и цены

Базовая версия Tang оснащена задним электродвигателем мощностью 300 кВт (402 л. с.) и батареей Blade 2.0 LFP емкостью 88,7 кВт·ч, которой хватает на 730 км по циклу CLTC или 599 км по WLTP. Благодаря сверхбыстрой зарядке батарею можно зарядить с 10 до 97% всего за девять минут. Самая мощная версия с полным приводом развивает 515 кВт (691 л. с.), разгоняется до 100 км/ч за 4,3 с и получила подруливающие задние колёса.

Версия Батарея и привод Запас хода (CLTC / WLTP) Цена в Китае Базовая 88,7 кВт·ч, задний, 300 кВт 730 / 599 км 187 900 юаней (≈1,2 млн грн) Вторая 105,8 кВт·ч, задний, 300 кВт 850 / 697 км 207 900 юаней (≈1,3 млн грн) Третья 105,8 кВт·ч, задний, пневмоподвеска, 22 динамика Devialet 850 / 697 км 219 900 юаней (≈1,4 млн грн) Полноприводная полный привод, 515 кВт, 0–100 км/ч за 4,3 с 770 / 631 км 239 900 юаней (≈1,5 млн грн)

Напомним, ранее мы писали, что BYD представила новое поколение седана Han с запасом хода до 875 км, а также о том, что BYD ведет переговоры о покупке завода во Франции.