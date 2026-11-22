Китайская компания BYD представила новое поколение электроседана Han, первые экземпляры которого уже сошли с конвейера. Официальная презентация автомобиля запланирована на 27 ноября 2026 года в рамках автосалона в Гуанчжоу. Новинка получила обновленный дизайн, увеличенные габариты и значительно улучшенные технические характеристики.

На опубликованных фотографиях автомобиль представлен в голубом цвете. Седан получил наклонную линию крыши в стиле фастбэк, полускрытые дверные ручки, многоспицевые колесные диски и сплошную светодиодную полосу задних фонарей.

До 697 к. с. и 875 км без подзарядки

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, новый BYD Han будет доступен в трёх полностью электрических модификациях.

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Базовая заднеприводная версия будет оснащена электродвигателем мощностью 245 кВт (329 л. с.) и литий-железо-фосфатным аккумулятором Blade Battery емкостью 76,7 кВт·ч. Запас хода составит 775 км по китайскому циклу CLTC.

Более мощная заднеприводная модификация будет оснащена двигателем мощностью 300 кВт (402 к.с.) и аккумуляторной батареей емкостью 88,7 кВт·ч. Именно эта версия обеспечит максимальную автономность — до 875 км по CLTC.

Самая мощная полноприводная версия будет оснащена двумя электродвигателями суммарной мощностью 520 кВт (697 л. с.). Её максимальная скорость составит 270 км/ч, а запас хода — 730 км.

Также предусмотрена подключаемая гибридная версия с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра, электродвигателем мощностью 200 кВт (268 к. с.) и аккумуляторной батареей емкостью 45,36 кВт·ч. На электротяге такой автомобиль сможет преодолевать до 400 км по циклу CLTC.

Китайские издания сообщают также о поддержке технологии BYD Flash Charging, которая позволяет заряжать совместимые аккумуляторы с 10% до 97% примерно за девять минут.

Новый BYD Han

Новый BYD Han стал значительно больше

Длина седана составляет 5156 мм, ширина — 1969 мм, а колесная база — 3030 мм. По сравнению с предшественником автомобиль стал длиннее на 161 мм, шире на 59 мм, а расстояние между осями увеличилось на 110 мм.

Обновление происходит на фоне падения продаж нынешнего поколения. В октябре 2026 года в Китае было продано 2236 автомобилей BYD Han, что на 68,9 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость нового поколения пока не объявлена. Для сравнения: текущая модель BYD Han в Китае стоит от 168 800 юаней, или примерно 25 280 долларов. Окончательные комплектации и цены будут объявлены во время презентации 27 ноября.