Китайська компанія BYD продемонструвала нове покоління електричного седана Han, перші екземпляри якого вже зійшли з виробничої лінії. Офіційна презентація автомобіля запланована на 27 листопада 2026 року в межах автосалону в Гуанчжоу. Новинка отримала оновлений дизайн, збільшені габарити та суттєво покращені технічні характеристики.

На опублікованих фотографіях автомобіль представлений у блакитному кольорі. Седан отримав похилу лінію даху в стилі фастбек, напівприховані дверні ручки, багатоспицеві колісні диски та суцільну світлодіодну смугу задніх ліхтарів.

До 697 к. с. і 875 км без підзарядки

За інформацією Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, новий BYD Han буде доступний у трьох повністю електричних модифікаціях.

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Базова задньопривідна версія отримає електромотор потужністю 245 кВт (329 к. с.) та літій-залізо-фосфатний акумулятор Blade Battery місткістю 76,7 кВт·год. Запас ходу становитиме 775 км за китайським циклом CLTC.

Потужніша задньопривідна модифікація оснащуватиметься двигуном на 300 кВт (402 к. с.) і батареєю місткістю 88,7 кВт·год. Саме ця версія забезпечить максимальну автономність — до 875 км за CLTC.

Найпродуктивніший повнопривідний варіант отримає два електродвигуни сумарною потужністю 520 кВт (697 к. с.). Його максимальна швидкість досягатиме 270 км/год, а запас ходу становитиме 730 км.

Також передбачена плагін-гібридна версія з бензиновим турбодвигуном об’ємом 1,5 літра, електромотором на 200 кВт (268 к. с.) та батареєю місткістю 45,36 кВт·год. На електротязі такий автомобіль зможе долати до 400 км за CLTC.

Китайські видання повідомляють і про підтримку технології BYD Flash Charging, яка дозволяє заряджати сумісні батареї з 10% до 97% приблизно за дев’ять хвилин.

Новий BYD Han

Новий BYD Han став значно більшим

Довжина седана становить 5156 мм, ширина — 1969 мм, а колісна база — 3030 мм. Порівняно з попередником автомобіль став довшим на 161 мм, ширшим на 59 мм, а відстань між осями збільшилася на 110 мм.

Оновлення відбувається на тлі падіння продажів нинішнього покоління. У жовтні 2026 року в Китаї реалізували 2236 автомобілів BYD Han, що на 68,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вартість нового покоління поки не оголошена. Для порівняння, актуальний BYD Han у Китаї коштує від 168 800 юанів, або приблизно 25 280 доларів. Остаточні комплектації та ціни очікуються під час презентації 27 листопада.