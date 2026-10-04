Tesla запатентувала систему, яка «присмоктує» електромобіль до дороги

Компанія отримала патент на систему активної аеродинаміки Electric Fan Car. Як повідомляє Electrek, один із варіантів конструкції передбачає чотири електричні вентилятори, розташовані поруч у задньому дифузорі — елементі, який спрямовує потік повітря з-під автомобіля.

Працює це так: повітря потрапляє в отвір під днищем, проходить спеціальним каналом і виходить позаду машини. Вентилятори примусово витягують його, знижуючи тиск під кузовом. Різниця тиску створює додаткову притискну силу, яка допомагає шинам краще триматися за покриття.

Навіщо автомобілю чотири вентилятори

Звичайні аеродинамічні елементи стають ефективнішими зі зростанням швидкості. На повільних ділянках траси їхня користь помітно менша. Вентилятори дозволяють створювати потрібний потік незалежно від того, наскільки швидко рухається машина.

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Рис. 1 із патенту компанії Tesla: повітря проходить під Model S, надходить у вхідний отвір (13) і виходить через вентилятори (10) у задній частині. Джерело: USPTO

За задумом Tesla, це допоможе впевненіше проходити повороти та покращить стабільність під час гальмування. Система живитиметься від тієї самої високовольтної батареї, що й тягові електромотори. Вмикати її зможе водій, також передбачене автоматичне керування залежно від умов руху.

Описана конструкція може працювати без додаткової «спідниці», яка опускається під автомобілем і контактує з дорогою. Водночас Tesla поки не навела результатів випробувань серійної машини з такою системою. Невідомо й те, скільки енергії вона споживатиме та як вплине на запас ходу.

Рис. 2: чотири електричні вентилятори з повітроводами (10), розділені ребрами (15) у задньому дифузорі Model S. Джерело: USPTO

Сам принцип уже перевіряли в автоспорті: вентилятори використовували Chaparral 2J та Brabham BT46B. Із сучасних автомобілів подібним рішенням відомий електричний McMurtry Spéirling. Тож патент Tesla стосується конкретної конструкції, а не самої ідеї відкачування повітря.

Розробку пов’язують із майбутнім Roadster, для якого додаткове зчеплення могло б стати перевагою на треку. Проте компанія ще не підтвердила, що електричний спорткар отримає вентилятори: наразі йдеться про запатентоване рішення, а не оголошене оснащення.