Рекорди в 50 країнах: продажі електромобілів у світі різко зросли всупереч спаду авторинку

Після слабкого старту 2026 року глобальний ринок електромобілів різко пішов угору. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у другому кварталі світові продажі електрокарів зросли на 35% порівняно з першими трьома місяцями року, а рекордні показники зафіксували одразу в 50 країнах. Прикметно, що це відбувається на тлі загального спаду автомобільного ринку.

Електрокари ростуть, ринок загалом падає

Контраст справді помітний. У першому півріччі сукупні продажі всіх автомобілів у світі скоротилися приблизно на 5%. На попит тиснули економічні труднощі, подорожчання пального та зміни в державній політиці США й Китаю. Утім, саме зростання цін на нафту, спричинене нестабільністю на Близькому Сході, зіграло на користь електромобілів: коли бензин дорожчає, електротяга стає привабливішою суто економічно.

Понад 90 країн повідомили про річне зростання продажів електрокарів. Особливо швидко ринок розвивається за межами традиційних лідерів — в Австралії, Бразилії, Індії, Південній Кореї та В’єтнамі, де за рік продажі місцями подвоїлися. З огляду на цю динаміку МЕА підвищило прогноз: тепер на електромобілі може припасти 29% світового ринку нових авто вже цьогоріч.

Показник Значення Зростання продажів у II кварталі +35% Країни з рекордами 50 Країни з річним зростанням понад 90 Прогноз частки EV у 2026 29% Спад загального авторинку −5%

Китайський фактор

Окрема сюжетна лінія — Китай, який залишається головним виробником електрокарів. За перші шість місяців країна експортувала майже стільки ж машин, скільки за весь 2025 рік. Проте приблизно третина з них поки не знайшла покупця: за оцінками МЕА, у світі чекають на власників понад мільйон китайських електромобілів.

Цей «навіс» непроданих авто — палиця з двома кінцями. З одного боку, він може додатково прискорити ринок, зокрема в країнах, що розвиваються, куди китайські бренди зайдуть агресивними цінами. З іншого — надлишок пропозиції тисне на ціни й загострює торговельні суперечки: ЄС і низка інших ринків уже вводили мита проти субсидованих китайських електрокарів.

Показово й те, що в самому Китаї продажі електромобілів цьогоріч уперше за десятиліття можуть не вирости — ринок там наближається до насичення, адже електрокари вже становлять понад 60% усіх нових авто в країні. Тобто головним двигуном глобального зростання стає не Китай і не США (де попит просів після скасування федеральних пільг), а нова хвиля ринків — від Латинської Америки до Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, раніше ми писали про один із символів цієї доступної хвилі електромобільності — Volkswagen ID. Polo за 24 995 євро, найдешевший електромобіль марки, який має конкурувати саме з китайськими брендами на кшталт BYD і MG.