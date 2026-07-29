Все заради ціни: Samsung Galaxy S27 Ultra може залишитися без новітньої пам’яті

Майбутній флагман Samsung Galaxy S27 Ultra, імовірно, обійдеться без двох очікуваних технологічних новинок. Згідно з інсайдерською інформацією, смартфон не отримає ані оперативну пам’ять нового покоління LPDDR6, ані швидший накопичувач стандарту UFS 5.0.

Замість них апарат нібито збереже перевірені рішення попередніх поколінь — пам’ять LPDDR5 та сховище UFS 4.0. Головною причиною такого рішення називають вартість: ціни на модулі пам’яті нині суттєво зросли, а перехід на новіші стандарти зробив би виробництво ще дорожчим. За словами джерела, за нинішніх ринкових умов жоден розсудливий виробник не наважиться на додаткове підвищення цін, адже воно й так виглядає неминучим.

Інформація походить від галузевого інсайдера, на якого посилається допис у блозі на платформі Naver. За його даними, новітні типи пам’яті цьогоріч з’являться лише в обмежених серіях смартфонів китайських брендів, тоді як більшість масових флагманів залишиться на попередніх стандартах.

Водночас автори матеріалу наголошують, що для переважної більшості користувачів різниця буде практично непомітною: у реальних сценаріях використання LPDDR5 та UFS 4.0 забезпечують більш ніж достатню швидкодію, а перевагу новіших стандартів складно відчути в повсякденних завданнях.

Варто наголосити, що йдеться поки що лише про неофіційні дані, тож остаточну конфігурацію Galaxy S27 Ultra стане відомо ближче до анонсу смартфона, який традиційно очікують на початку наступного року.