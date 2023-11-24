HONOR 100 Pro з двома камерами для селфі представлено офіційно

Разом із базовим HONOR 100 компанія HONOR представила і Pro-версію смартфона.

HONOR 100 Pro отримав більший 6,78-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1440p, частотою оновлення 120 Гц і подвійною селфі-камерою. Смартфон оснащений чипом Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем об’ємом до 1 ТБ.

На задній панелі розташовані три камери: основна на 50 Мп, надширококутна на 12 Ма, а також телеоб’єктив на 32 Мп, який може забезпечити 50-кратний цифровий зум.

HONOR 100 Pro отримав таку саму батарею ємністю 5000 мАг з підтримкою дротового заряджання до 100 Вт, що і молодша версія, але тут є підтримка бездротового заряджання потужністю 66 Вт.

Щоб запобігти перегріванню смартфона, HONOR вбудувала в корпус систему охолодження з паровою камерою загальною площею 4674 кв. мм. Серед інших характеристик – Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, чип C1 і MagicOS 7.2.

Honor 100 Pro вже надійшов до Китаю за ціною від 3399 юанів ($480) за версію з 12/256 ГБ пам’яті, а модель з 16 ГБ оперативки і накопичувачем на 1 ТБ обійдеться в 4399 юанів ($620).