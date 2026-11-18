Навколо Землі нібито вже 13 тисяч років обертається загадковий супутник, створений невідомою позаземною цивілізацією. Прихильники цієї теорії називають об’єкт «Чорним лицарем» і стверджують, що він перебував на орбіті задовго до запуску першого штучного супутника в 1957 році. Найвідомішим доказом його існування вважаються фотографії NASA, зроблені наприкінці 1990-х років. Однак історія цих знімків виявилася значно прозаїчнішою.

Як пояснює наукове видання Space.com, легенда про «Чорного лицаря» виникла внаслідок об’єднання кількох не пов’язаних між собою історичних подій. Серед них — незвичайні радіосигнали, повідомлення про невідомі об’єкти на орбіті та фотографії космічного сміття. Жодна з цих подій не підтверджує існування інопланетного апарата.

Звідки взялася історія про супутник віком 13 тисяч років

Перші елементи легенди пов’язують із Ніколою Теслою, який у 1899 році проводив експерименти з радіозв’язком у Колорадо-Спрінгс. Винахідник зафіксував незвичайні сигнали та припускав, що вони можуть мати позаземне походження. Втім, Тесла ніколи не заявляв про виявлення штучного супутника Землі, а самі сигнали могли бути наслідком земних радіоперешкод.

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У 1927 році норвезький інженер Йорген Хальс спостерігав явище довгих затриманих радіолун, коли переданий сигнал повертався через незвично великий проміжок часу. У 1973 році шотландський дослідник Дункан Лунан запропонував припущення, що такі сигнали могли надходити від автоматичного зонда з району зорі Епсилон Волопаса. За його гіпотезою, апарат міг прибути до Сонячної системи приблизно 13 тисяч років тому.

Наукових підтверджень ця версія не отримала. Згодом Лунан відмовився від своїх початкових висновків, проте ідею стародавнього інопланетного супутника підхопили прихильники теорій змови. Саме так виникла популярна розповідь про загадковий об’єкт, який нібито тисячоліттями спостерігає за людством.

Що насправді зняли астронавти NASA у 1998 році

Найвідоміші фотографії «Чорного лицаря» зробили в грудні 1998 року під час місії STS-88 космічного шатла Endeavour. На них видно темний об’єкт неправильної форми, який перебуває над Землею. Через незвичайний силует прихильники теорії вирішили, що NASA випадково сфотографувало космічний апарат невідомого походження.

Насправді об’єкт був фрагментом теплоізоляційного покриття, втраченим астронавтами під час роботи у відкритому космосі. У межах місії STS-88, описаної на офіційному сайті NASA, екіпаж займався початковим складанням Міжнародної космічної станції, зокрема з’єднанням модулів Unity та «Заря». Під час встановлення захисних елементів астронавт Джеррі Росс випадково втратив одну з теплоізоляційних накладок.

Цей предмет і потрапив на знамениті фотографії. Його неправильна форма, обертання та особливості освітлення створили враження складної штучної конструкції. Космічне сміття навіть отримало каталожний номер 25570, а 14 грудня 1998 року увійшло в атмосферу Землі та згоріло.

Існування автономних інопланетних зондів не суперечить законам фізики, тому вчені розглядають можливість пошуку подібних об’єктів у межах досліджень позаземних технологій. Однак достовірних свідчень того, що «Чорний лицар» справді існував, немає. Знамениті фотографії NASA демонструють не загадковий апарат стародавньої цивілізації, а звичайний фрагмент космічного обладнання.