Британська оборонна компанія BAE Systems представила нову пасивну радіолокаційну систему, здатну виявляти безпілотники та літаки без випромінювання власних радіосигналів. Розробка отримала неофіційну назву «радар-привид» (Ghost Radar), оскільки може працювати непомітно для засобів радіотехнічної розвідки противника. За заявою виробника, обладнання коштуватиме до десяти разів дешевше за низку наявних пасивних радарів, а його компактні розміри дозволяють розгортати систему безпосередньо з позашляховика.

Новинка призначена для військових підрозділів, правоохоронних органів та операторів критичної інфраструктури. Її можна використовувати для спостереження за повітряним простором поблизу електростанцій, аеропортів, військових баз та інших стратегічних об’єктів. Головна перевага полягає у можливості виявляти повітряні загрози, не демаскуючи позицію радара власним випромінюванням.

Як працює радар без власного випромінювання

Звичайні радіолокаційні станції випромінюють електромагнітні хвилі та аналізують їхнє відбиття від об’єктів. Це дозволяє визначати розташування і швидкість цілей, проте водночас створює радіосигнал, за яким противник може виявити позицію обладнання. Пасивний радар BAE Systems працює за іншим принципом: він використовує сигнали, які вже присутні в навколишньому середовищі.

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Технологія прихованого радіолокатора. Джерело: BAE Systems / Річард Браун

Джерелами випромінювання виступають телевізійні передавачі, радіостанції та базові станції мобільного зв’язку. Система приймає сигнали, відбиті від літальних апаратів, і за допомогою алгоритмів цифрової обробки визначає параметри їхнього руху. Вона здатна формувати тривимірну картину повітряного простору, відображаючи відстань до цілі, напрямок руху, швидкість і висоту польоту.

За інформацією виробника, система може відстежувати як невеликі безпілотники, так і значно більші літальні апарати, включно з вертольотами та літаками. Отримані дані можна передавати до інших засобів спостереження та систем управління протиповітряною обороною. При цьому сам радар не створює додаткового радіолокаційного випромінювання, що ускладнює його виявлення за допомогою традиційних засобів радіорозвідки.

Водночас ефективність пасивної радіолокації залежить від наявності відповідних джерел сигналу, їхнього розташування та умов поширення радіохвиль. Тому такі комплекси не можуть повністю замінити звичайні активні радари, але здатні доповнювати їх у багаторівневій системі спостереження.

У десять разів дешевше та випробування у 2027 році

BAE Systems стверджує, що нова технологія може бути до десяти разів дешевшою за деякі сучасні пасивні радіолокаційні комплекси. Знизити вартість вдалося завдяки використанню доступних комерційних електронних компонентів і програмно-керованої архітектури. Точну ціну обладнання та його максимальну дальність виявлення повітряних цілей компанія поки не розкриває.

Компактність дозволяє перевозити й розгортати радар із позашляховика, що особливо важливо для мобільних військових підрозділів. Крім того, він придатний для використання в міських умовах, де робота потужних активних радіолокаторів може створювати додаткові обмеження. Виробник також передбачає інтеграцію комплексу з іншими засобами протидії безпілотникам, хоча сам радар призначений для виявлення та супроводження цілей, а не їхнього знищення.

Протягом 2027 року BAE Systems планує провести серію практичних випробувань разом із військовими, правоохоронними органами та компаніями, відповідальними за захист критичної інфраструктури. Тести мають підтвердити ефективність технології в реальних умовах експлуатації. Терміни початку серійного виробництва та постачання замовникам наразі не оголошені.