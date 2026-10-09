Garmin представила Approach S72. Смарт-годинник для гольфу з ЕКГ, AMOLED-екраном і ціною $799

Garmin випустила смарт-годинник Approach S72, створений насамперед для любителів гольфу. Модель аналізує техніку гри та фізичний стан гравця, але має й повний набір функцій, щоб носити її як звичайний розумний годинник.

Approach S72 доступний у двох розмірах корпуса, 43 і 47 мм. Обидві версії отримали AMOLED-дисплей із сапфіровим склом і титановий безель, а в комплекті йде тканинний ремінець ComfortFit.

Головне в цьому годиннику стосується гольфу. Він вимірює швидкість руху кисті, довжину замаху та обертання зап’ястя, допомагаючи оцінити техніку удару. Після раунду можна зіставити дані про пульс із результатами на окремих лунках і зрозуміти, як фізичне навантаження вплинуло на гру. Для навігації передбачено карти понад 43 тисяч полів, віртуальний помічник Virtual Caddie та функцію PlaysLike, яка коригує відстань з урахуванням перепаду висот і вітру. Є також аерофотознімки полів і дані про рельєф довкола лунок, що допомагають обрати напрямок і силу удару.

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Поза полем годинник поводиться як звичайний флагман Garmin. Вбудовані мікрофон і динамік дають змогу приймати дзвінки та користуватися голосовим керуванням. Годинник знімає ЕКГ для виявлення ознак фібриляції передсердь, вимірює рівень кисню в крові, варіабельність серцевого ритму та стежить за сном. Додатково є підтримка Spotify, безконтактні платежі Garmin Pay, багатодіапазонний GPS і вбудований світлодіодний ліхтарик.

Garmin Approach S72

Заявлена автономність сягає 10 днів у режимі смарт-годинника та близько 15 годин з активним GPS під час гри.

У США Approach S72 коштує $799, що за курсом НБУ (44,94 грн/$) становить близько 35 910 грн. Офіційної ціни й дати виходу в Україні Garmin поки не оголосила. Варто врахувати й те, що гольф у нас лишається нішевим видом спорту, тож для більшості покупців ця модель буде радше преміальним годинником на щодень з окремим гольф-режимом.