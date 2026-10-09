Garmin представила Approach S72. Смарт-часы для гольфа с ЭКГ, AMOLED-экраном и ценой 799 долларов

Компания Garmin выпустила смарт-часы Approach S72, созданные в первую очередь для любителей гольфа. Модель анализирует технику игры и физическое состояние игрока, но при этом обладает полным набором функций, позволяющих носить её как обычные смарт-часы.

Модель Approach S72 доступна в двух размерах корпуса: 43 и 47 мм. Обе версии оснащены AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом и титановым безелем, а в комплект входит тканевый ремешок ComfortFit.

Главное в этих часах — это гольф. Они измеряют скорость движения кисти, длину замаха и вращение запястья, помогая оценить технику удара. После раунда можно сопоставить данные о пульсе с результатами на отдельных лунках и понять, как физическая нагрузка повлияла на игру. Для навигации предусмотрены карты более 43 тысяч полей, виртуальный помощник Virtual Caddie и функция PlaysLike, которая корректирует расстояние с учетом перепада высот и ветра. Есть также аэрофотоснимки полей и данные о рельефе вокруг лунок, которые помогают выбрать направление и силу удара.

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Вне поля часы ведут себя как обычный флагман Garmin. Встроенные микрофон и динамик позволяют принимать звонки и пользоваться голосовым управлением. Часы снимают ЭКГ для выявления признаков фибрилляции предсердий, измеряют уровень кислорода в крови, вариабельность сердечного ритма и отслеживают сон. Кроме того, в часах есть поддержка Spotify, бесконтактные платежи Garmin Pay, многодиапазонный GPS и встроенный светодиодный фонарик.

Garmin Approach S72

Заявленная автономность составляет до 10 дней в режиме смарт-часов и около 15 часов с включенным GPS во время игры.

В США Approach S72 стоит 799 долларов, что по курсу НБУ (44,94 грн/$) составляет около 35 910 грн. Официальной цены и даты выхода в Украине Garmin пока не объявила. Стоит учесть и то, что гольф у нас остается нишевым видом спорта, поэтому для большинства покупателей эта модель будет скорее премиальными часами на каждый день с отдельным гольф-режимом.