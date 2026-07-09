Новый этап в авиации: самолеты могут получить электродвигатели на водороде

Airbus и MTU Aero Engines планируют создать совместное предприятие для разработки полностью электрического авиационного двигателя на водородных топливных элементах. Проект должен стать одним из важнейших шагов на пути к беземиссионной авиации.

Речь идет не о классическом водородном двигателе внутреннего сгорания. В новой системе водород должен использоваться в топливном элементе, где в результате реакции с кислородом вырабатывается электроэнергия. Она питает электродвигатель, который приводит в движение винт или другую силовую установку самолета.

Именно поэтому такой двигатель называют полностью электрическим. Он не сжигает водород, а использует его в качестве источника электроэнергии. Основным продуктом работы такой системы является вода, а не углекислый газ.

Зачем Airbus и MTU объединяются

Airbus отвечает за разработку самолетов и общую интеграцию новых технологий, тогда как MTU Aero Engines обладает обширным опытом в создании авиационных двигателей. Это объединение должно помочь быстрее довести технологию от стадии исследований до реального применения в коммерческой авиации.

Официально компании заявляют, что будущее совместное предприятие будет заниматься разработкой и коммерциализацией водородного топливно-элементного двигателя. Это продолжение сотрудничества, которое Airbus и MTU официально закрепили ещё в 2025 году в ходе Paris Air Show.

Для Европы такой проект имеет стратегическое значение. Если удастся довести технологию до серийного уровня, континент сможет получить собственную ключевую разработку для будущей беземиссионной авиации, не полагаясь полностью на внешних поставщиков.

Почему это сложная задача

Водородная авиация звучит многообещающе, но сопряжена со множеством технических проблем. Для самолета важны не только экологически чистые выбросы, но и масса, габариты, безопасность, надежность и эксплуатационные расходы.

Топливные элементы, системы охлаждения, водородные баки, электродвигатели и силовая электроника должны быть достаточно лёгкими, чтобы их можно было использовать в авиации. Кроме того, необходима инфраструктура для производства, транспортировки, хранения и заправки водородом в аэропортах.

Сама компания Airbus ранее признавала, что путь к водородным самолетам оказался сложнее, чем ожидалось. Поэтому новый проект не означает скорого появления крупных пассажирских лайнеров на водороде. Скорее всего, первыми такие решения будут тестировать в региональной или короткомагистральной авиации.

Несмотря на это, создание отдельного совместного предприятия свидетельствует о том, что Airbus и MTU не отказываются от водородной авиации, а переходят к более практической стадии работы. Если инженерам удастся решить вопросы массы, эффективности и инфраструктуры, водородные топливные элементы могут стать одним из вариантов сокращения выбросов в авиации будущего.