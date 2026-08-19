Зверь, у которого всё хорошо: как рыжая лиса покоряет мир — от Арктики до украинских городов

Чем обычная рыжая лиса отличается от остальных лис на планете? Тем, что это большая рыжая всезнайка. На любой вопрос об эволюции у неё есть готовый ответ, а если ответа вдруг нет — дайте ей немного времени, и она непременно что-нибудь придумает. Пока другие виды жалуются на изменения климата и наступление человека, рыжая лиса методично расширяет свои владения — и делает это с таким успехом, что завоевание мира можно считать делом решенным.

От Полярного круга до полупустыни

Ареал обитания рыжей лисы шире, чем у любой другой лисы на планете. Леса, степи, тундра, горы, полупустыни Африки — везде эта хитрая зверюшка нашла способ не просто выжить, но и уверенно конкурировать с местными видами, включая других лисиц. На Крайнем Севере рыжие лисы в последние десятилетия постепенно вытесняют песцов, которым потепление сыграло на руку, а лисам — во благо.

Северные популяции обладают целым арсеналом приспособлений. Помимо роскошной теплой шерсти и уютных нор, у них действуют особые гены, регулирующие вес: в периоды изобилия северные лисы полнеют быстрее, чем их южные сородичи, а в голодные времена худеют медленнее. А когда становится совсем тяжело, лисица просто пакует чемоданы — в поисках лучших охотничьих угодий северные животные преодолевают до 600 километров.

Африканские лисицы — полная противоположность во всём. Они строго оседлые, шерсть у них короче и реже, уши огромные, а активны они в сумерках и ночью. А самое интересное, что гены, улучшающие водно-солевой обмен в безводном климате, они умудрились… позаимствовать у фенеков — благодаря гибридным бракам, которые изредка случаются между видами. Эволюционное пиратство в чистом виде.

Меню без ограничений

Рацион лисы зависит от географии. Основа, от которой не откажется ни одна лиса в мире, — мелкие грызуны. Ради них эта проказница освоила целый репертуар: засады, преследования и, конечно же, знаменитое охотничье преследование. Длительное прислушивание, прицеливание, эффектный прыжок вверх — и вот посреди сугроба торчит рыжий столбик с полевкой в зубах. Зимой на украинских полях это зрелище можно наблюдать вживую.

Если грызунов не хватает, в ход идут зайцы, птицы и птичьи яйца, ради которых лиса способна даже взобраться на дерево. Задокументированы нападения на новорожденных косуль и даже один случай похищения волчонка прямо из логова — дерзость уровня «босс финального уровня». Насекомые — от безобидных жуков до ос и шершней — тоже идут в счет. А в отличие от кошек, которым подавай мясо под мясным соусом, лиса спокойно разнообразит меню фруктами, овощами и сочными корнеплодами. Ну и свалки, конечно, — куда же без них.

Новый фронт — города

В последние десятилетия лисы приспосабливаются к среде, созданной самим человеком. В городах они учатся охотиться на крыс, питаться отходами, находить укрытия в застройке и правильно вести себя с людьми. Наиболее комфортно рыжие чувствуют себя в европейских городах — лондонские лисицы давно стали местным мемом, — но и украинские мегаполисы уже осваиваются: в киевских лесопарках, на Трухановом острове или в окрестностях спальных районов рыжих видят всё чаще.

Самое интересное, что город меняет лис буквально на глазах у учёных. Городские животные смелее и более склонны к риску, а внешне у них более короткие челюсти и больший объем мозга — эволюция в прямом эфире, за которой можно наблюдать из окна.

Важное замечание для украинцев: несмотря на всю их очаровательность, не стоит подкармливать городских лисиц и тем более трогать их. В Украине лиса остается главным переносчиком бешенства среди диких животных, и чрезмерно доверчивое поведение зверя может свидетельствовать не о дружелюбии, а о болезни. Любуемся на расстоянии.

Лиса на диване

В дома лисицы тоже проникли — правда, не сами по себе, а благодаря знаменитому эксперименту по одомашниванию, начатому в 1959 году в Новосибирском институте. Уже за первое десятилетие селекции исследователи получили ручных лисиц, которые изменились настолько, что стали доверять человеку собственное потомство. Показательный контраст: все попытки повторно одомашнить волка провалились — даже в десятом поколении звери оставались агрессивными и непредсказуемыми. Лисица же и здесь нашла ответ на вызов эволюции — как, в конце концов, и всегда.

Напомним, что чудеса адаптации случаются и у гораздо более хрупких существ. Ранее мы писали о том, зачем бабочки собираются стайками на лужах и что они там на самом деле пьют.