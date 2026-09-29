Samsung Galaxy S27 Ultra может измениться до неузнаваемости: новая утечка оставила загадку, связанную с камерами

Следующий флагман Samsung может получить гораздо более заметные изменения в дизайне, чем предыдущие поколения. Изображения чехлов и ранние CAD-рендеры указывают на появление большого горизонтального блока камер, который будет занимать почти всю ширину задней панели Galaxy S27 Ultra.

Материалы, которые публикует инсайдер Ice Universe, также дают основания предполагать пересмотр набора камер. В то же время они оставляют больше вопросов, чем ответов, относительно вспомогательных датчиков. Samsung пока не подтвердила ни новый дизайн, ни изменения в фотооснащении.

Массивный блок камер вместо сдержанного дизайна

На протяжении нескольких поколений Samsung сохраняла узнаваемый облик своих флагманов: отдельные объективы, сдержанный дизайн задней панели и постепенные изменения формы корпуса. Если нынешние утечки окажутся точными, Galaxy S27 Ultra заметно отойдет от этого подхода.

На изображениях аксессуаров виден широкий выступ, внутри которого камеры расположены преимущественно слева. Два больших круглых отверстия расположены одно над другим. Рядом находится удлиненный участок с еще двумя отверстиями: верхнее связывают с третьей камерой, а нижнее — со светодиодной вспышкой.

Визуально такая конструкция напоминает решения, которые уже используют другие производители. Однако сходство в дизайне само по себе не объясняет, зачем Samsung могла понадобиться столь широкая платформа под камеры. Делать выводы о размере сенсоров или других внутренних изменениях, основываясь только на чехлах, пока рано.

Наибольшее внимание привлекает вероятный переход к трем задним камерам. Такой вариант согласуется с предыдущими слухами об отказе от одного из телефотомодулей. Его функции якобы должна частично взять на себя другая камера, однако подтвержденных характеристик этого решения нет.

Меньшее количество объективов также не позволяет заранее оценить качество съемки. Оно будет зависеть от сенсоров, оптики, доступных фокусных расстояний и обработки изображения.

Куда делся датчик лазерного автофокуса

Вторая загадка касается Laser AF — вспомогательного датчика, который используется для определения расстояния до объекта и облегчает фокусировку, в частности при недостаточном освещении.

В предыдущих утечках его размещали рядом с телефотокамерой и вспышкой. Однако на новых изображениях чехлов в соответствующей зоне видны лишь два отверстия. Отдельного места для датчика на них не видно.

Это еще не доказывает, что Samsung решила от него отказаться. Сенсор может располагаться в другой части блока или иметь общее внешнее окно с другим компонентом. Нельзя исключать и более простое объяснение: ранние аксессуары не отражают всех деталей будущего смартфона.

Важно также различать лазерный датчик и систему автофокусировки в целом. Даже отсутствие отдельной функции Laser AF не означало бы, что камера лишится возможности автоматической фокусировки.

На данный момент утечки указывают на возможное направление изменений, но не позволяют окончательно определить конфигурацию Galaxy S27 Ultra. Чехлы и CAD-визуализации не являются официальными изображениями готового смартфона. Если широкий блок камер действительно появится в серийной модели, это станет одним из самых заметных обновлений дизайна Ultra за последние годы. А вот его влияние на фотографические возможности можно будет оценить только после обнародования характеристик и результатов тестов.