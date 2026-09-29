iPhone 18 Pro Max запустил GTA V в разрешении 1080p — результат сравнивают с GTX 1650

Автор проекта Vapor опубликовал демонстрацию встроенного теста производительности Grand Theft Auto V. Во время поездки по городу смартфон показывал в среднем 66 кадров в секунду, а в других тестовых сценах — около 80. Это результаты отдельных частей бенчмарка, поэтому они не означают, что такая частота будет сохраняться на протяжении всей игры.

Тест проводился в разрешении 1920 × 1080 пикселей с DirectX 11. Качество текстур было установлено на высокий уровень, включены сглаживание FXAA и 16-кратная анизотропная фильтрация. Плотность населения составляла 75 %, дальность прорисовки — 50 %, а MSAA был отключён. Остальные параметры в основном оставались на стандартном уровне, поэтому называть это запуском на максимальных настройках некорректно.

Что означает сравнение с видеокартой NVIDIA

По оценке Wccftech, полученная частота кадров соответствует возможностям GeForce GTX 1650 при аналогичных настройках. Однако один тест не доказывает, что мобильный чип сравнялся с этой видеокартой во всех играх. На результат влияют конкретная сцена, графические параметры и программная среда.

Особенность демонстрации — запуск компьютерной игры через дополнительный программный слой, который обеспечивает её работу на iPhone. Это создаёт дополнительную нагрузку, но в то же время означает, что производительность зависит и от оптимизации Vapor. Приписывать весь результат исключительно графическому процессору A20 Pro было бы преждевременно.

Автор Vapor также отметил, что работа продолжается и остаются мелкие проблемы, которые необходимо устранить. Демонстрация показывает перспективы запуска ПК-игр на смартфоне, однако пока не является анонсом готовой версии GTA V для iOS.

Для более полной оценки необходимы длительные игровые сессии с измерением нагрева, энергопотребления и падений частоты кадров. Одних лишь средних показателей бенчмарка недостаточно, чтобы определить стабильность работы после длительной нагрузки.