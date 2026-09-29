iPhone 18 Pro Max запустив GTA V у 1080p — результат порівнюють із GTX 1650

Автор проєкту Vapor опублікував демонстрацію вбудованого тесту продуктивності Grand Theft Auto V. Під час поїздки містом смартфон видавав у середньому 66 кадрів за секунду, а в інших тестових сценах — близько 80. Це результати окремих частин бенчмарка, тож вони не означають, що така частота зберігатиметься протягом усієї гри.

Тест проводили в роздільній здатності 1920 × 1080 пікселів із DirectX 11. Якість текстур встановили на високий рівень, увімкнули згладжування FXAA та 16-кратну анізотропну фільтрацію. Щільність населення становила 75%, дальність промальовування — 50%, а MSAA вимкнули. Решта параметрів переважно залишалася на звичайному рівні, тому називати це запуском на максимальних налаштуваннях некоректно.

Що означає порівняння з відеокартою NVIDIA

За оцінкою Wccftech, отримана частота кадрів відповідає можливостям GeForce GTX 1650 за подібних налаштувань. Однак один тест не доводить, що мобільний чип зрівнявся з цією відеокартою в усіх іграх. На результат впливають конкретна сцена, графічні параметри та програмне середовище.

Особливість демонстрації — запуск комп’ютерної гри через додатковий програмний шар, який забезпечує її роботу на iPhone. Це створює додаткове навантаження, але водночас означає, що швидкодія залежить і від оптимізації Vapor. Приписувати весь результат лише графічному процесору A20 Pro було б передчасно.

Автор Vapor також зазначив, що робота триває і залишаються дрібні проблеми, які потрібно виправити. Демонстрація показує перспективи запуску ПК-ігор на смартфоні, проте ще не є анонсом готової версії GTA V для iOS.

Для повнішої оцінки потрібні тривалі ігрові сесії з вимірюванням нагрівання, енергоспоживання та просідань частоти кадрів. Самих середніх показників бенчмарка недостатньо, щоб визначити стабільність роботи після тривалого навантаження.