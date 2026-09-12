Названо найкращі альтернативи складаному iPhone Duo: деякі дешевші та мають кращі характеристики

Перший складаний смартфон Apple лише готується до старту продажів, але покупцям уже є з чого вибирати. GSMArena звернула увагу на три моделі зі схожим широким формфактором: Samsung Galaxy Z Fold8, Xiaomi 18 Fold та Huawei Pura X Max.

Сам iPhone Duo отримав 5,4-дюймовий зовнішній і 7,6-дюймовий складаний OLED-дисплей. У складеному стані його товщина становить 11,3 мм, а маса — досить значні 254 г. Apple оцінила базову версію з 256 ГБ пам’яті у $1999, або приблизно 88,8 тис. грн за актуальним курсом.

Samsung Galaxy Z Fold8 — найочевидніша альтернатива

Найближчим конкурентом iPhone Duo можна вважати Galaxy Z Fold8. Samsung також перейшла до ширшого формату: зовнішній дисплей має діагональ близько 5,5 дюйма, а внутрішній — близько 7,8 дюйма.

При цьому Samsung помітно легший і тонший:

товщина — 9,7 мм проти 11,3 мм у iPhone Duo;

маса — 201 г проти 254 г;

акумулятор — 4800 мА·год;

дротове заряджання — 45 Вт;

бездротове — 20 Вт.

Ціни у США стартують із $1899 — приблизно 84,4 тис. грн. Тобто навіть офіційна стартова ціна трохи нижча, ніж у iPhone Duo.

Для українського покупця саме Samsung наразі виглядає найбільш практичною Android-альтернативою, оскільки інші цікаві моделі значно сильніше залежать від неофіційного імпорту.

Xiaomi 18 Fold бере батареєю та камерами

Технічно ще цікавіше виглядає Xiaomi 18 Fold. Смартфон отримав зовнішній екран на 5,38 дюйма та внутрішній на 7,58 дюйма, важить 219 г і має товщину 10,7 мм.

Головна перевага Xiaomi — апаратна частина. Тут встановлена батарея на 6000 мА·год із 67-ватним дротовим та 50-ватним бездротовим заряджанням.

Камери також виглядають серйозніше:

основна — 200 Мп;

телефото — 50 Мп із 3,5-кратним оптичним зумом;

надширококутна — 50 Мп.

Ціна в Китаї починається з 10 999 юанів — приблизно 72,9 тис. грн. Проблема в тому, що Xiaomi 18 Fold поки орієнтований саме на китайський ринок, тому перед купівлею в Україні доведеться враховувати прошивку, гарантію та підтримку потрібних частот мобільного зв’язку.

Huawei Pura X Max — ще один незвичайний варіант

Третя альтернатива — Huawei Pura X Max. Саме Huawei однією з перших почала експериментувати з широкими складаними смартфонами.

Модель має 5,4-дюймовий зовнішній і 7,7-дюймовий внутрішній дисплей. Товщина становить 11,5 мм, маса — 229 г. Акумулятор на 5300 мА·год підтримує заряджання потужністю 66 Вт по кабелю та 50 Вт бездротовим способом.

Окремої уваги заслуговує камера з 50-Мп перископічним телефото та 3,5-кратним оптичним наближенням. Стартова ціна в Китаї така сама, як у Xiaomi, — 10 999 юанів.

Однак для України Pura X Max є ще менш очевидним вибором: офіційно модель продається переважно в Китаї, а відсутність сервісів Google для багатьох користувачів залишається серйозним обмеженням.

У підсумку iPhone Duo далеко не виглядає беззаперечним лідером за «залізом». Xiaomi пропонує більшу батарею та потужніший набір камер, Samsung — значно легший і тонший корпус, а Huawei — сильний телевик і власний широкий формфактор. Головною перевагою Apple натомість залишаються iOS, інтеграція з екосистемою компанії та підтримка Apple Pencil.