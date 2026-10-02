ПК, который не придётся менять через год: как Artline собирает компьютеры под задачу

Готовый системник с витрины часто выглядит выгодно, пока не начинаешь разбираться в деталях. Мощная видеокарта соседствует со слабым блоком питания, процессор перегревается из-за штатного кулера, а оперативная память стоит одной планкой. Сборка под конкретные задачи решает эти проблемы ещё до покупки.

Чем сборка под задачу выигрывает у готового системника

Главное преимущество — баланс. Геймеру важна связка процессора и видеокарты без «бутылочного горлышка», монтажёру — многоядерный CPU и много памяти, офисному сотруднику — тишина и надёжность без лишних трат. Когда конфигурацию подбирают под сценарий, бюджет уходит на то, что реально влияет на скорость работы.

Собрать ПК в Украине на заказ в Artline можно как с нуля, так и на основе готовой конфигурации: заменить видеокарту, увеличить объём SSD или поставить более тихое охлаждение. Недорогие системные блоки с оригинальными комплектующими начинаются от 10 000 грн, а верхней планки фактически нет — вплоть до рабочих станций для 3D и AI. Внешний вид тоже можно продумать: в Artline Custom Studio делают кастомные корпуса и подсветку под стиль владельца.

Как подобрать конфигурацию и не переплатить

Специалисты Artline советуют начинать не с железа https://artline.ua/catalog/komplektuyushchie , а с задач. Несколько правил, которые экономят деньги:

Блок питания берут с запасом 20–30% от пикового потребления системы. Это продлевает ресурс и оставляет место для апгрейда.

Оперативную память ставят двумя модулями: двухканальный режим заметно поднимает FPS в играх и скорость в тяжёлых программах.

Системный диск — только NVMe SSD. HDD подходит для архива, но не для операционной системы.

Охлаждение подбирают под тепловыделение процессора, иначе начнётся троттлинг и падение частот под нагрузкой.

Проверить совместимость деталей помогает онлайн-конфигуратор на сайте. Он пригодится и для апгрейда: можно заменить отдельные компоненты в понравившейся сборке и сразу увидеть, подходят ли они друг другу. Если сомнения остаются, консультанты помогут выбрать оптимальный вариант.

Что происходит с компьютером до отправки клиенту

Перед сборкой каждый компонент проверяют на дефекты. Затем мастера устанавливают плату, процессор с термопастой, память, накопители, видеокарту и охлаждение, аккуратно укладывают кабели для правильного воздушного потока. После этого компьютер проходит тесты в профессиональных приложениях: сначала каждый узел отдельно, потом вся система под длительной максимальной нагрузкой. Отправляют только ту машину, которая выдержала все проверки без сбоев. Такой подход клиент ощущает сразу: система не зависает в первый же вечер и держит частоты даже в долгой игровой сессии или при многочасовом рендере.

Гарантия, доставка и сервис

На системный блок Artline действует полная гарантия 38 месяцев. Ремонт обычно занимает до недели и всегда укладывается в 14 дней, а на это время по желанию клиента выдают подменное оборудование. Многие программные проблемы специалисты решают удалённо, подключившись к ПК. Заказы отправляют за 1–2 рабочих дня, доставка компьютеров по Украине бесплатная, доступна оплата частями.

Частые вопросы

Сколько времени занимает сборка?

Заказ отправляют в течение 1–2 рабочих дней, доставка по Украине занимает 1–3 дня в зависимости от города.

Можно ли изменить готовую конфигурацию?

Да, в любой сборке можно заменить комплектующие, а конфигуратор проверит их совместимость.

Что входит в гарантию?

Гарантия 38 месяцев распространяется на весь системный блок, а не только на отдельные детали.

Где обслуживают компьютеры Artline?

Сервисный центр находится в Киеве на ул. Кирилловской, 104. ПК можно отправить туда Новой Почтой из любого города.

Можно ли купить компьютер в рассрочку?

Да, Artline предлагает оплату частями и кредит, а также оплату картой, наличными или наложенным платежом.