Samsung Galaxy S27 Ultra може змінитися до невпізнаваності: новий витік залишив загадку з камерами

Наступний флагман Samsung може отримати значно помітніше оновлення зовнішності, ніж попередні покоління. Зображення чохлів і ранні CAD-рендери вказують на появу великого горизонтального блока камер, який займатиме майже всю ширину задньої панелі Galaxy S27 Ultra.

Матеріали, які поширює інсайдер Ice Universe, також дають підстави припускати перегляд набору камер. Водночас вони залишають більше запитань, ніж відповідей щодо допоміжних сенсорів. Samsung поки не підтвердила ані нового оформлення, ані змін у фотографічному оснащенні.

Великий блок камер замість стриманого дизайну

Протягом кількох поколінь Samsung зберігала впізнаваний вигляд своїх флагманів: окремі об’єктиви, стримане оформлення задньої панелі та поступові зміни форми корпусу. Якщо нинішні витоки виявляться точними, Galaxy S27 Ultra помітно відійде від цього підходу.

На зображеннях аксесуарів видно широкий виступ, усередині якого камери зосереджені переважно ліворуч. Два великі круглі отвори розташовані один над одним. Поряд є видовжена ділянка ще з двома отворами: верхній пов’язують із третьою камерою, а нижній — зі світлодіодним спалахом.

Візуально така конструкція нагадує рішення, які вже використовують інші виробники. Проте схожість оформлення сама собою не пояснює, навіщо Samsung могла знадобитися настільки широка платформа під камери. Робити висновки про розмір сенсорів або інші внутрішні зміни лише за чохлами зарано.

Найбільше уваги привертає ймовірний перехід до трьох задніх камер. Такий варіант узгоджується з попередніми чутками про відмову від одного з телефотомодулів. Його функції нібито має частково перебрати інша камера, однак підтверджених характеристик цього рішення немає.

Менша кількість об’єктивів також не дозволяє заздалегідь оцінити якість знімання. Вона залежатиме від сенсорів, оптики, доступних фокусних відстаней та обробки зображення.

Куди подівся датчик лазерного автофокусу

Друга загадка стосується Laser AF — допоміжного датчика, який використовується для визначення відстані до об’єкта й полегшує фокусування, зокрема за недостатнього освітлення.

У попередніх витоках його розміщували поряд із телефотокамерою та спалахом. Однак на нових зображеннях чохлів у відповідній зоні видно лише два отвори. Окремого місця для датчика вони не показують.

Це ще не доводить, що Samsung вирішила від нього відмовитися. Сенсор може розташовуватися в іншій частині блока або мати спільне зовнішнє вікно з іншим компонентом. Не можна виключати й простішого пояснення: ранні аксесуари не відображають усіх деталей майбутнього смартфона.

Важливо також розрізняти лазерний датчик і систему автофокусування загалом. Навіть відсутність окремого Laser AF не означала б, що камера втратить автоматичне наведення різкості.

Наразі витоки вказують на можливий напрям змін, але не дозволяють остаточно встановити конфігурацію Galaxy S27 Ultra. Чохли та CAD-візуалізації не є офіційними зображеннями готового смартфона. Якщо широкий блок камер справді дістанеться серійній моделі, це стане одним із найпомітніших оновлень дизайну Ultra за останні роки. А от його вплив на фотографічні можливості можна буде оцінити лише після розкриття характеристик і тестів.