Названо найпотужніші та найдешевші смартфони березня

Розробники бенчмарка AnTuTu опублікували березневий рейтинг продуктивності середньобюджетних Android-смартфонів.

Лідером топа став OnePlus Ace 3V, оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, який показав результат у 1,46 млн балів. Новинка випередила Redmi K70E (1,39 млн) з чипом MediaTek Dimensity 8300-Ultra і Realme GT Neo5 SE (1,15 млн) на базі Snapdragon 7+ Gen2.

До десятки найкращих також увійшли Redmi Note 12 Turbo (1,14 млн), Oppo Reno11 (1 млн), iQOO Neo7 SE (968 тис.), iQOO Z8 (966 тис.), Redmi Note 12T Pro (891 тис.), OnePlus Ace Racing Edition (883 тис.) і Honor 100 (836 тис.).

Різниця між найпотужнішим у світі Android-смартфоном і середньобюджетним пристроєм за підсумками березневого топа вийшла помітною. Так, ігровий Asus ROG Phone 8 Pro з чипом Snapdragon 8 Gen 3 набрав у рейтингу AnTuTu 2,13 млн балів, тоді як OnePlus Ace 3V має результат 1,46 млн. Проте для середньобюджетного пристрою це дуже високий показник, адже здебільшого гаджети в цьому сегменті набирають у середньому 700-800 тис. балів.