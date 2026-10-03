Відеокарти дорожчають, але гра в 1440p ще можлива: TechRadar обрав найкращі бюджетні моделі від Intel, NVIDIA та AMD

У 2026 році знайти недорогу відеокарту для сучасних ігор непросто: комплектуючі дорожчають. Але бюджетний сегмент ще має з чого вибрати. Видання TechRadar виділило три моделі, які впораються навіть з 1440p, по одній від Intel, NVIDIA й AMD.

Перша з них, Intel Arc B580, має 12 ГБ пам’яті GDDR6 на 192-бітній шині й споживає 190 Вт. У тестах видання середня частота кадрів становила 76 FPS у 1080p і 59 FPS у 1440p. Рекомендована ціна починається від $249,99, тобто близько 11 200 грн за офіційним курсом НБУ на 2 жовтня (44,83 грн/$). Втім, у реальності в Україні вона значно вища: наприклад, на Telemart нова Sparkle Arc B580 Guardian коштує 22 629 грн, а на OLX уживані екземпляри пропонують за 16 350–17 000 грн.

Друга, GeForce RTX 4060, має 8 ГБ відеопам’яті, 128-бітну шину й споживає 115 Вт. Її середній результат дорівнює 65 FPS у 1080p та 52 FPS у 1440p. Карта підтримує DLSS з генерацією кадрів, що може допомогти в іграх, де чистої продуктивності не вистачає. Достовірної вільної ціни на нову RTX 4060 у гривнях я не знайшов, тож тут краще орієнтуватися на актуальні пропозиції магазинів.

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Третя, AMD Radeon RX 9060 XT, випускається у версіях на 8 та 16 ГБ GDDR6, має 2048 потокових процесорів і споживає до 160 Вт. Версія на 8 ГБ у тестах показала 95 FPS у 1080p, а на 16 ГБ 102 FPS. Обидві розраховані й на 1440p. В Україні старші версії коштують дорожче: за даними Hotline, ASRock RX 9060 XT Challenger на 16 ГБ починається приблизно від 28 400 грн.

Якщо порівнювати, Arc B580 лишається найдешевшою з трьох і дає найбільше пам’яті, а 16-гігабайтна RX 9060 XT швидша, але помітно дорожча. RTX 4060 виграє завдяки технологіям NVIDIA, проте 8 ГБ відеопам’яті для 1440p уже можуть стати обмеженням у важких іграх.