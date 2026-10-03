Новий Hyundai Tucson показали офіційно: більший кузов, екран на 17 дюймів і гібрид на 292 к.с. Коли чекати в Україні

Hyundai показала Tucson нового покоління, і змін тут значно більше, ніж зазвичай буває при зміні поколінь. Для України ця модель не рядова: у травні 2026 року, за даними Обозревателя, Tucson став найпопулярнішим новим бензиновим авто серед українців. Тож новинка цікавитиме значно ширше коло покупців, ніж просто фанатів марки.

Дизайн і розміри

Передня й задня частини повністю нові, а силует збоку теж помітно змінився. Лінії та складки стали виразнішими, і кросовер виглядає мускулистіше. Автомобіль виріс: довжина становить 4560 мм (+35 мм), ширина 1900 мм (+35 мм), висота 1670 мм (+20 мм), колісна база збільшилася на 40 мм і дорівнює 2720 мм. Багажник вміщує 695 л за методикою VDA, а допустима маса причепа становить до 1910 кг: 1700 кг для базового бензинового мотора та 1810 кг для плагін-гібрида.

Новий Hyundai Tucson 2027

Фари та задні ліхтарі мають форму літери H. Опційно Tucson може отримати мікропіксельні фари (MPL) з 25 600 світлодіодів, які точно керують променем і показують анімацію привітання та прощання.

Салон і технології

Інтер’єр також новий. Hyundai обрала мінімалізм, але повністю від фізичних кнопок, як деякі конкуренти, не відмовилася. Центральний екран, залежно від комплектації, має діагональ 12,9 або 17 дюймів, за кермом розташована горизонтальна 9,9-дюймова панель приладів, а проєкцію на лобове скло можна замовити опційно. Мультимедійна система Pleos Connect працює на Android Automotive, підтримує оновлення «по повітрю» (OTA) і візуально нагадує софт Tesla Model 3.

Салон Hyundai Tucson 2027

Серед інших особливостей: аудіосистема Bang & Olufsen на 12 динаміків, цифровий ключ Digital Key 2 для запуску двигуна зі смартфона чи розумного годинника, дві індукційні зарядки по 15 Вт, чотири порти USB-C на 100 Вт, масаж сидінь і електрорегулювання керма.

Двигуни

Гама складається з трьох варіантів: бензиновий 1.6 T-GDI (150 к.с., 250 Нм, 6MT або 7DCT, розгін до 100 км/год за 9,9 с), гібрид 1.6 T-GDI HEV (245 к.с., 380 Нм, 6AT, 8,3 с, акумулятор 1,49 кВт·год) та плагін-гібрид (292 к.с., 380 Нм, 6AT, повний привід, 7,9 с). У PHEV акумулятор має ємність 17,1 кВт·год, а бортовий зарядний пристрій 7,2 кВт. Також планується версія N Line.

Коли та за скільки в Україні

За інформацією Hyundai Motor Ukraine, яку навів «Автоцентр», новинка з’явиться в Україні в першому півріччі 2027 року. Ціни й комплектації оголосять ближче до старту продажів. Для орієнтиру: чинний Tucson за прайсом Hyundai Motor Ukraine коштує від 1 245 200 грн, а новий, найімовірніше, буде не дешевшим.