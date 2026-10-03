Новый Hyundai Tucson официально представлен: более просторный кузов, 17-дюймовый экран и гибридная версия мощностью 292 к.с. Когда ждать в Украине

Hyundai представила Tucson нового поколения, и изменений здесь значительно больше, чем обычно бывает при смене поколений. Для Украины эта модель не является обычной: в мае 2026 года, по данным «Обозревателя», Tucson стал самым популярным новым бензиновым автомобилем среди украинцев. Поэтому новинка заинтересует гораздо более широкий круг покупателей, чем просто поклонников марки.

Дизайн и размеры

Передняя и задняя части полностью обновлены, а профиль сбоку также заметно изменился. Линии и складки стали более выразительными, и кроссовер выглядит более мускулистым. Автомобиль стал больше: длина составляет 4560 мм (+35 мм), ширина — 1900 мм (+35 мм), высота — 1670 мм (+20 мм), колесная база увеличилась на 40 мм и составляет 2720 мм. Багажник вмещает 695 л по методике VDA, а допустимая масса прицепа составляет до 1910 кг: 1700 кг для базового бензинового двигателя и 1810 кг для плагин-гибрида.

Новый Hyundai Tucson 2027

Фары и задние фонари имеют форму буквы H. В качестве опции Tucson может быть оснащён микропиксельными фарами (MPL) с 25 600 светодиодами, которые точно управляют световым пучком и отображают анимацию приветствия и прощания.

Салон и технологии

Интерьер также обновлён. Hyundai сделала ставку на минимализм, но полностью отказаться от физических кнопок, как некоторые конкуренты, не стала. Центральный экран, в зависимости от комплектации, имеет диагональ 12,9 или 17 дюймов, за рулем расположена горизонтальная 9,9-дюймовая приборная панель, а проекцию на лобовое стекло можно заказать в качестве опции. Мультимедийная система Pleos Connect работает на Android Automotive, поддерживает обновления «по воздуху» (OTA) и визуально напоминает программное обеспечение Tesla Model 3.

Салон Hyundai Tucson 2027

Среди других особенностей: аудиосистема Bang & Olufsen с 12 динамиками, цифровой ключ Digital Key 2 для запуска двигателя со смартфона или умных часов, две индукционные зарядные станции по 15 Вт, четыре порта USB-C мощностью 100 Вт, массаж сидений и электрорегулировка рулевого колеса.

Двигатели

Модельный ряд состоит из трёх вариантов: бензиновый 1.6 T-GDI (150 к.с., 250 Нм, 6MT или 7DCT, разгон до 100 км/ч за 9,9 с), гибрид 1.6 T-GDI HEV (245 к.с., 380 Нм, 6AT, 8,3 с, аккумулятор 1,49 кВт·ч) и плагин-гибрид (292 к.с., 380 Нм, 6AT, полный привод, 7,9 с). В PHEV аккумулятор имеет ёмкость 17,1 кВт·ч, а бортовое зарядное устройство — 7,2 кВт. Также планируется версия N Line.

Когда и по какой цене в Украине

По информации Hyundai Motor Ukraine, приведенной «Автоцентром», новинка появится в Украине в первом полугодии 2027 года. Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж. Для ориентира: действующий Tucson по прайс-листу Hyundai Motor Ukraine стоит от 1 245 200 грн, а новый, скорее всего, будет не дешевле.