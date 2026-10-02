Casio выпустила часы G-Shock с синими сапфирами: лимитированная модель стоит около 250 тыс. грн.

Casio пополнила каталог G-Shock двумя моделями с синими сапфирами: MRG-B5000SA-2JR и GMW-B5000SB-1A2JF. В обоих случаях камни выращены в лаборатории. Старшая модель выполнена из более дорогих материалов и будет выпущена тиражом всего 500 экземпляров.

Дизайн модели MRG-B5000SA-2JR Super Blue вдохновлён ледяной пещерой крупнейшего ледника Исландии. В безель вставлены два сапфира по 2 карата каждый. Компания объясняет выбор синтетических камней тем, что среди природных камней трудно найти нужный насыщенный оттенок синего. Этот цвет повторяется и в отделке корпуса: безель покрыт синим AIP-материалом, отдельные детали получили синее IP-покрытие, а на сапфировое стекло нанесена декоративная окраска. Верхняя часть безеля изготовлена из сплава Cobarion, а корпус и кнопки — из титана Ti64.

Из-за сапфиров Casio пришлось переработать конструкцию Multi-Guard, защищающую корпус от ударов. Часы весят 103 г, размеры 49,4 × 43,2 × 12,9 мм. На задней крышке нанесён логотип, посвящённый 30-летию серии MR-G, и номер экземпляра.

В модели GMW-B5000SB-1A2JF сапфиры значительно меньше: четыре круглых камня расположены в углублениях безеля. Каждый стоит на небольшой стальной опоре с резиновым амортизатором, а отверстие под камнем пропускает свет. Сама модель почти полностью чёрная: стальной безель имеет IP-покрытие, дисплей инвертированный, поэтому сапфиры остаются главным цветовым акцентом. В отличие от MR-G, здесь установлено неорганическое стекло, а не сапфировое. Часы весят 98 г, размеры 49,3 × 43,2 × 13 мм.

Продажи MRG-B5000SA-2JR на японском рынке начнутся в декабре. Стоимость составляет 880 000 иен, это около $5590, или примерно 249 800 грн по курсу НБУ на 2 октября (2,84 грн за 10 иен). GMW-B5000SB-1A2JF поступит в продажу в ноябре по цене 110 000 иен, что составляет около $700 и примерно 31 230 грн. О выходе на другие рынки не сообщается.