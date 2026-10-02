Старые видеокарты GeForce GTX неожиданно получили драйвер: почему его стоит установить даже без прироста FPS

NVIDIA неожиданно вспомнила о владельцах старых видеокарт: для архитектур Maxwell, Pascal и Volta вышел драйвер 582.78 WHQL. Роста производительности в играх ожидать не стоит. Обновление необходимо по другой причине: оно устраняет уязвимости, которые угрожали безопасности Windows 10 и Windows 11.

По данным компании, исправлено 114 уязвимостей. Из них 98 касаются непосредственно драйвера дисплея, а 76 имеют высокий уровень опасности. Поэтому установить его рекомендуют всем, кто до сих пор пользуется видеокартами этих поколений, даже если они давно не получали обновлений.

Среди поддерживаемых настольных моделей: GeForce GTX 745, GTX 750 и GTX 750 Ti на архитектуре Maxwell, вся 900-я серия от GTX 950 до GTX 980 Ti и линейка от GTX 1030 до GTX 1080 Ti. Также в списке TITAN V, TITAN Xp и TITAN X.

Обновление распространяется и на ноутбуки. Драйвер поддерживает мобильные чипы серий GTX 900M и GTX 10, а также видеокарты начального уровня от MX110 до MX350.

Драйвер 582.78 является бесплатным и доступен на официальном сайте NVIDIA. Более подробный список изменений приведён в примечаниях к выпуску.