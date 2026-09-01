Huawei готовит HarmonyOS к глобальному запуску: первые тесты пройдут за пределами Китая

Huawei готовится к одному из важнейших этапов развития HarmonyOS — выходу экосистемы за пределы китайского рынка. О планах международной экспансии заявил заместитель председателя и ротационный председатель Huawei Сюй Чжицзюнь в ходе конференции HarmonyOS Ecosystem Conference 2026, которая прошла 28–29 августа в Шэньчжэне.

Компания не планирует сразу запускать HarmonyOS в десятках стран. Сначала Huawei хочет провести ограниченные пилотные проекты на рынках, где для этого существуют соответствующие условия. К тестированию планируется привлечь сообщество OpenHarmony, альянс GIIC, китайских разработчиков приложений, производителей устройств и местных партнеров.

По словам Сюй Чжицзюня, целью этого этапа станет проверка бизнес-модели и поиск оптимального способа развития экосистемы за рубежом. Только после этого Huawei будет рассматривать возможность более масштабного глобального запуска. Список первых стран и сроки тестирования пока не раскрыты.

HarmonyOS уже достигла критической массы в Китае

К международной экспансии Huawei подходит с гораздо более обширной экосистемой, чем несколько лет назад.

По состоянию на 20 августа 2026 года количество устройств с HarmonyOS 6 превысило 80 млн. Компания ожидает, что в четвёртом квартале этот показатель превысит 100 млн.

Количество нативных приложений, разработанных непосредственно для HarmonyOS, уже превысило 100 тысяч. При этом на смартфонах с этой операционной системой доступно более 400 тысяч приложений и сервисов. Для компьютерной версии платформы количество программ превысило 19 тысяч.

Именно экосистема приложений станет главным вызовом для международного запуска. В Китае Huawei удалось привлечь крупные местные сервисы и разработчиков, но за рубежом компании придётся убедить банки, социальные сети, стриминговые платформы, транспортные сервисы и других поставщиков адаптировать свои продукты под HarmonyOS.

Huawei хочет создать ещё одну альтернативу Android и iOS

Сюй Чжицзюнь заявил, что настоящим показателем успеха HarmonyOS станет способность системы выйти за пределы Китая и занять заметное место на мировом рынке. Huawei фактически рассматривает эту платформу как ещё одну полноценную экосистему наряду с Android и iOS.

Для компании это принципиальное изменение. После потери доступа к мобильным сервисам Google компания Huawei в течение длительного времени развивала HarmonyOS в первую очередь для китайского рынка. Теперь, когда количество устройств и приложений существенно выросло, компания считает экосистему достаточно зрелой для первых международных экспериментов.

Однако говорить о скором появлении полноценных смартфонов на базе HarmonyOS по всему миру пока рано. Первые пилотные проекты должны показать, сможет ли Huawei повторить за пределами Китая главное достижение HarmonyOS — сформировать достаточно большую базу пользователей, чтобы местным разработчикам стало экономически выгодно поддерживать новую платформу.