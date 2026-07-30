Samsung начинает развертывание One UI 9: владельцы Galaxy S22 останутся без Android 17

Samsung приступила к развертыванию One UI 9 — новой версии фирменной оболочки на базе Android 17. Обновление стартовало 22 июля и принесло 22 нововведения в семи категориях: от переработанных инструментов Galaxy AI до изменений в интерфейсе и настройках конфиденциальности. Но главной темой обсуждений стало не это, а список устройств, которые обходятся без обновления.

Кому не повезло

По имеющимся данным, One UI 9 не получат прежние флагманы Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra, складные модели Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, а также Galaxy S21 FE 5G. Для них последней крупной версией оболочки станет One UI 8.5 на базе Android 16. Вне списка, как и ожидалось, остался ряд старших моделей среднего и бюджетного сегментов серий Galaxy A и M — в частности, A73, A53, A33 и M53.

Почему S22 остался позади

Причина не в технических ограничениях, а в политике поддержки. Смартфоны серии Galaxy S22 выходили в 2022 году с обещанием четырёх крупных обновлений Android — с 12-й по 16-ю версию включительно. Эту квоту они уже исчерпали. В настоящее время Samsung гарантирует семь лет поддержки только для более новых флагманов, начиная с серии Galaxy S24.

Важно отметить, что прекращение выпуска крупных обновлений не означает полного прекращения поддержки: патчи безопасности для S22 и других «выведенных из поддержки» моделей будут выходить ещё некоторое время, поэтому пользоваться смартфонами можно и дальше без опасений.

Кто ждет обновления

Первыми One UI 9 получат новые складные модели Galaxy Z Fold 8 и Z Flip 8, далее обновление будет постепенно распространяться на серии Galaxy S25 и S24, а также на более новые планшеты. Предыдущие циклы развертывания One UI занимали у Samsung в среднем 68–75 дней, поэтому основная волна обновлений должна завершиться к октябрю.

Окончательный перечень моделей Samsung, как обычно, будет уточняться по мере развертывания, поэтому некоторые позиции в списках ещё могут измениться.