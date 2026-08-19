Капля, которой не должно быть: физики объединили два противоборствующих лагеря частиц в одну форму материи

Обычную каплю воды удерживает поверхностное натяжение. Физики из австралийского Университета Монаша описали каплю, которой ничего подобного не требуется, ведь её целостность обеспечивают сами законы квантовой механики. Речь идет о так называемых квантовых каплях из смеси двух принципиально разных типов частиц — бозонов и фермионов. Результаты теоретической работы опубликованы в престижном журнале Physical Review Letters.

Немного терминологии для понимания контекста. Все частицы во Вселенной делятся на два лагеря. Бозоны — «общительные» частицы, которые охотно объединяются в одно квантовое состояние (так работает, например, лазер). Фермионы — наоборот, «индивидуалисты»: принцип запрета Паули не позволяет двум одинаковым фермионам занимать одно и то же состояние, и именно эта несовместимость не дает атомам вещества проваливаться друг в друга. Заставить оба лагеря образовать общую стабильную структуру — задача, над которой теоретики бились десятилетиями.

Австралийцы показали, как это возможно. Притяжение между бозонами и фермионами сжимает смесь, но давление фермионов, вызванное их квантовой «нетерпимостью» к тесноте, действует в противоположном направлении. При правильном балансе система не коллапсирует и не разлетается, а застывает в стабильной капле, которую удерживает чистая квантовая механика. Главная ценность работы даже не в самой капле, а в том, что она решает давнюю теоретическую проблему описания сильно взаимодействующих бозе-фермионных систем — именно в режиме сильных взаимодействий скрываются самые экзотические физические явления.

Пока что это предположение на бумаге, но вполне проверяемое. Подобные капли можно создать в экспериментах с ультрахолодными атомами, охлажденными до миллиардных долей градуса над абсолютным нулем, — такие установки уже давно существуют в десятках лабораторий по всему миру. Если предсказание подтвердится, новая форма материи может пригодиться и на практике — от сверхчувствительных квантовых датчиков до элементов квантовых компьютеров.