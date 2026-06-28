Учёные обнаружили «паразита паразитов»: он поражает даже знаменитый гриб-зомби

В тропических лесах Борнео учёные обнаружили новый вид гриба, который ведёт себя необычно даже по меркам дикой природы. Он не просто паразитирует на насекомых или растениях, а питается другим паразитом — грибом, который уже захватил тело муравья.

Новый вид получил название Pleurocordyceps cornusynnemata. Его обнаружили исследователи из Universiti Malaysia Sabah в ходе работ в заповедной долине Данум в малайзийской части острова Борнео. Об открытии уже опубликована статья в научном журнале Phytotaxa.

Особенность находки заключается в том, что гриб не атакует муравья напрямую. Его целью становится другой гриб — Ophiocordyceps, более известный как «гриб-зомби». Именно он прославился способностью заражать насекомых и влиять на их поведение.

Как работает гриб-зомби

Грибы рода Ophiocordyceps уже давно привлекают внимание биологов. Они заражают насекомых, в частности муравьев, после чего изменяют их поведение. Заражённое насекомое поднимается на удобное для гриба место, где впоследствии погибает. После этого из его тела вырастает плодовое тело гриба, которое распространяет споры и заражает новых жертв.

Pleurocordyceps cornusynnemata

Именно из-за этого механизма Ophiocordyceps часто называют «грибом-зомби». Он не превращает насекомое в зомби в буквальном смысле, но фактически использует его тело как средство для собственного размножения.

Однако новая находка показала, что даже у такого паразита есть свой враг. Pleurocordyceps cornusynnemata проникает в ткани гриба-зомби и использует их в качестве источника питательных веществ. То есть возникает сложная цепочка: гриб паразитирует на грибе, который до этого паразитировал на муравье.

Такие организмы называют гиперпаразитами. Они известны науке, однако новый вид отличается необычным строением. Pleurocordyceps cornusynnemata обладает характерными структурами, похожими на рога. Именно эта особенность и дала название новому виду.

Почему это открытие важно

На первый взгляд это открытие может показаться лишь биологической курьезой. На самом же деле оно демонстрирует, насколько сложны экосистемы тропических лесов. Даже хорошо известные паразитические грибы могут быть частью ещё более глубоких и практически неисследованных взаимосвязей.

В ходе тех же экспедиций ученые также обнаружили новый вид гриба, поражающего пауков. Он распространяет споры внутри организма хозяина и в конечном итоге приводит к его гибели.

Такие открытия важны не только для понимания природы. Многие грибы вырабатывают уникальные химические соединения, которые в будущем могут стать основой для новых антибактериальных или противогрибковых препаратов. Кроме того, некоторые паразитические грибы потенциально могут использоваться в качестве естественного средства борьбы с вредителями в сельском хозяйстве.

Пока речь идет о фундаментальном научном открытии, а не о готовой практической технологии. Но оно ещё раз напоминает: тропические леса остаются одним из наименее изученных источников биоразнообразия на планете, и даже в хорошо знакомых природных процессах могут скрываться неожиданные уровни сложности.