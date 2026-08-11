Китай превратил стелс-корабль в плавучую лабораторию по разработке вооружений

В Китае уже несколько лет испытывают корабль, у которого нет постоянного вооружения — только регулярно сменяемые «модули», которые то появляются на палубе, то исчезают. Судно построили на верфи Ляонань в одноимённой провинции, спустили на воду в 2023 году, а первые морские испытания прошли в мае 2024-го. Аналитики Naval News назвали его не боевым кораблём в привычном понимании, а «комплексной испытательной платформой» — по сути, плавучей лабораторией.

Стелс здесь нужен не для маскировки от радаров в бою, а скорее является побочным эффектом конструкции: сильно наклонённые поверхности корпуса и надстройки, снижающие радиолокационную сигнатуру, — типичный подход современного кораблестроения. Главная же особенность заключается не в очертаниях, а в том, что инженеры могут буквально «открутить одну систему и прикрутить другую», проверяя концепции вооружения без риска для полноценного боевого корабля.

Самое свежее наблюдение датировано 9 августа: на месте, где ранее находилось противовоздушное вооружение, появился крупный модульный блок непонятного назначения. Среди версий — акустическое оружие, которое Китай разрабатывает для дезориентации персонала звуковыми волнами, но аналитики склоняются к другому варианту: микроволновому оружию направленной энергии (HPM) против дронов. В пользу этой версии говорит китайская система Hurricane 3000, способная поражать беспилотники на расстоянии более 3 км без затраты ни одной ракеты, а в прошлом году учёные Даляньской военно-морской академии уже описывали концепцию «многослойного перехвата» против роев дронов.

Логика понятна: ракетный боезапас корабля всегда ограничен, а энергетическое оружие стреляет, пока есть питание. Показательно, что по подобному пути идут и США, разрабатывая морскую версию системы Leonidas H2O для борьбы с беспилотниками. Автор Defence Blog формулирует это метко: вооружение превращается в модуль, который тестируют чуть ли не как устройство, подключенное к очень дорогому компьютеру.

Напомним, что тестовые платформы для военного ИИ и автономных систем сейчас находятся под пристальным вниманием и на Западе: ранее мы писали о том, как экспериментальный истребитель X-62A совершил 27 автономных перехватов с использованием данных реального боевого датчика — ещё один пример того, как армии опробовывают технологии завтрашнего дня на специальных «летающих» или «плавучих» стендах, прежде чем доверить их серийной технике.