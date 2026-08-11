В Steam проходит распродажа игр, в которых каждый выбор имеет значение — и организовала её не Valve

Steam устраивает тематические распродажи чуть ли не каждую неделю, и на этот раз под распродажу попали игры с нелинейным сюжетом — жанр, в котором решения игрока действительно что-то меняют, а не просто украшают кат-сцену. Акция получила название «Фестиваль важности выбора» и продлится до 17 августа включительно.

В ассортименте — смесь жанров, объединенных одним принципом: ветвящиеся сюжеты. Здесь и интерактивное кино вроде Directive 8020, и полноценная ролевая игра Esoteric Ebb, и симулятор свиданий «Date Everything», и хоррор «No, I’m not a Human», где главная интрига — отличить человека от подделки.

Интересный нюанс: распродажа не имеет никакого официального отношения к Valve, несмотря на то, что проходит на самой платформе. Организатором выступила студия Telltale Games — та самая, которая сделала себе имя на играх с выбором, от The Walking Dead до The Wolf Among Us, и сейчас работает над продолжением последней. Для студии, чьё имя практически стало синонимом жанра, устроить такой фестиваль — естественный шаг: и собственным проектам сделать рекламу, и напомнить рынку, кто именно положил начало моде на «последствия твоего выбора» в играх.