Apple может отказаться от крупного обновления iPhone 18: раскрыт объем оперативной памяти

Apple, похоже, изменила планы относительно будущей линейки iPhone 18. Согласно новым данным, базовые модели не получат столь значительного увеличения объёма оперативной памяти, как ожидалось ранее.

По информации аналитика Мин-Чи Куо, стандартный iPhone 18 и более доступный iPhone 18e должны получить 9 ГБ оперативной памяти. Это станет небольшим улучшением по сравнению с базовыми моделями iPhone 17, которые оснащены 8 ГБ оперативной памяти.

Ранее высказывались предположения, что Apple может перевести все модели iPhone 18 на 12 ГБ оперативной памяти. Такой шаг мог бы сделать смартфоны более подготовленными к работе с функциями искусственного интеллекта непосредственно на устройстве. Однако, по данным источника, компания отказалась от этого плана из-за роста затрат и ограниченной доступности памяти DRAM.

Что изменится в iPhone 18

Ожидается, что в новой конфигурации будут использоваться шесть микросхем памяти по 1,5 ГБ. Они будут работать вместе с процессором Apple A20.

Сам чип A20 должен стать одним из ключевых нововведений в будущих смартфонах. По неофициальной информации, он будет производиться по современному 2-нм технологическому процессу TSMC. В утечках упоминается примерно 15-процентный рост производительности CPU и до 30% лучшая энергоэффективность по сравнению с A19.

Модели Pro останутся более мощными

Существенное различие между базовыми и более дорогими моделями может сохраниться. В утечках информации об iPhone 18 Pro и первом складном смартфоне Apple, который неофициально называют iPhone Ultra, упоминается уже 12 ГБ оперативной памяти.

Кроме того, для этих моделей ожидается более производительный процессор Apple A20 Pro. Именно версии Pro и складной iPhone, вероятно, будут лучше подготовлены к самым сложным функциям искусственного интеллекта.

Пока что это не официальная информация от Apple, а утечка. До презентации будущих моделей ещё остаётся много времени, поэтому характеристики могут измениться на этапе подготовки к производству.