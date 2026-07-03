Известный производитель смартфонов может уйти из Европы: пользователям уже рекомендуют другие устройства

OnePlus может постепенно сворачивать самостоятельное присутствие на европейском рынке. На официальных сайтах бренда в нескольких странах Европы появились сообщения, в которых пользователям предлагается обратить внимание не на новые устройства OnePlus, а на технику OPPO.

Речь идет о Германии, Франции и Испании. На этих рынках посетителей сайта OnePlus фактически перенаправляют на продукты OPPO — смартфоны, планшеты, наушники и часы. В сообщении отмечается, что устройства OPPO отличаются современным «железом», быстрой работой и совместимостью с технологиями OnePlus.

Формально это ещё не означает полного закрытия бренда в Европе. OnePlus не объявляла, что окончательно уходит из региона или прекращает поддержку уже проданных смартфонов. Но сам факт того, что компания на своём сайте советует покупать технику другого бренда, выглядит довольно показательно.

OnePlus всё больше сливается с OPPO

OnePlus и OPPO уже давно тесно связаны между собой. Обе компании входят в одну крупную китайскую группу, а их смартфоны часто имеют схожие характеристики, дизайн и программные решения.

Раньше OnePlus воспринимался как отдельный бренд для энтузиастов: смартфоны компании отличались мощным «железом», более чистым программным обеспечением и более агрессивной ценой. Именно так OnePlus завоевал популярность среди пользователей, которые хотели получить флагманские характеристики без переплаты.

Однако в последние годы разница между OnePlus и OPPO стала менее заметной. Устройства этих брендов всё чаще пересекаются по характеристикам, а сама OnePlus постепенно теряет имидж независимого «убийцы флагманов».

Что это означает для покупателей в Украине

Для украинских пользователей эта новость важна прежде всего в контексте будущих покупок. Смартфоны OnePlus и сейчас продаются в Украине, но значительная часть моделей поступает на рынок в виде импорта из других стран, в частности из Европы.

Если бренд действительно начнёт сокращать своё присутствие в ЕС, это может повлиять на доступность новых моделей, гарантийное обслуживание, поставки аксессуаров и скорость появления устройств в магазинах. Особенно внимательными следует быть тем, кто покупает смартфоны OnePlus на европейских площадках или через неофициальных продавцов.

В то же время владельцам уже приобретённых смартфонов OnePlus не стоит паниковать. На данный момент нет официального заявления о прекращении обновлений или сервисной поддержки. Речь скорее идёт о возможном изменении рыночной стратегии, в рамках которой OPPO постепенно займёт место OnePlus в некоторых европейских странах.

Если эта тенденция сохранится, OnePlus может остаться сильным брендом лишь на отдельных рынках, тогда как в Европе его роль будет всё больше брать на себя OPPO. Для поклонников марки это действительно может выглядеть как конец эпохи, ведь бренд, который когда-то бросал вызов крупным производителям, постепенно теряет свою самостоятельность.