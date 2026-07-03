Відомий виробник смартфонів може піти з Європи: користувачам уже радять інші пристрої

OnePlus може поступово згортати самостійну присутність на європейському ринку. На офіційних сайтах бренду в кількох країнах Європи з’явилися повідомлення, у яких користувачам пропонують звернути увагу не на нові пристрої OnePlus, а на техніку OPPO.

Йдеться про Німеччину, Францію та Іспанію. На цих ринках відвідувачів сайту OnePlus фактично перенаправляють до продуктів OPPO — смартфонів, планшетів, навушників і годинників. У повідомленні наголошується, що пристрої OPPO пропонують сучасне «залізо», швидку роботу та сумісність із технологіями OnePlus.

Формально це ще не означає повного закриття бренду в Європі. OnePlus не оголошувала, що остаточно залишає регіон або припиняє підтримку вже проданих смартфонів. Але сам факт, що компанія на власному сайті радить купувати техніку іншого бренду, виглядає доволі показово.

OnePlus дедалі більше зливається з OPPO

OnePlus і OPPO вже давно тісно пов’язані між собою. Обидві компанії належать до однієї великої китайської групи, а їхні смартфони часто мають схожі характеристики, дизайн і програмні рішення.

Раніше OnePlus сприймався як окремий бренд для ентузіастів: смартфони компанії пропонували потужне «залізо», чистіше програмне забезпечення та агресивнішу ціну. Саме так OnePlus здобув популярність серед користувачів, які хотіли флагманські характеристики без переплати.

Однак останніми роками різниця між OnePlus і OPPO стала менш помітною. Пристрої брендів дедалі частіше перетинаються за характеристиками, а сама OnePlus поступово втрачає імідж незалежного «вбивці флагманів».

Що це означає для покупців в Україні

Для українських користувачів ця новина важлива насамперед у контексті майбутніх покупок. Смартфони OnePlus і зараз продаються в Україні, але значна частина моделей потрапляє на ринок через імпорт з інших країн, зокрема з Європи.

Якщо бренд справді почне скорочувати присутність у ЄС, це може вплинути на доступність нових моделей, гарантійне обслуговування, постачання аксесуарів і швидкість появи пристроїв у магазинах. Особливо уважними варто бути тим, хто купує смартфони OnePlus з європейських майданчиків або через неофіційних продавців.

Водночас власникам уже придбаних смартфонів OnePlus не варто панікувати. Наразі немає офіційної заяви про припинення оновлень чи сервісної підтримки. Мова радше про можливу зміну ринкової стратегії, за якої OPPO поступово займатиме місце OnePlus у частині європейських країн.

Якщо тенденція продовжиться, OnePlus може залишитися сильним брендом лише на окремих ринках, тоді як у Європі його роль дедалі більше виконуватиме OPPO. Для фанатів марки це справді може виглядати як кінець епохи, адже бренд, який колись кидав виклик великим виробникам, поступово втрачає власну самостійність.