Samsung знайшла спосіб покінчити з «хитанням» смартфона на столі — рішення підгледіли в Pixel

Кожен власник сучасного флагмана знає цей звук — цокання смартфона по столу, коли набираєш текст, а апарат гойдається на масивному виступі камер. Для Samsung проблема стала особливо болючою з Galaxy S26 Ultra, чий зміщений камерний блок перетворив набір повідомлень на столі на міні-гойдалку, і навіть чохли рятують не повністю. Схоже, у компанії це чують — у базі WIPO з’явився патент Samsung з рішенням, яке може прибрати хитання раз і назавжди.

Ідея в тому, щоб відмовитися від виступного «острова» на користь горизонтальної смуги з трьома об’єктивами, витягнутої впоперек задньої панелі. Така компоновка розподіляє вагу й точки опори рівномірно по ширині корпусу, а сам виступ стає значно тоншим — телефон лягає на стіл стабільно, без перекосу на один кут. Якщо схема здається знайомою, це не випадково, адже саме так роками робить Google у своїх Pixel, чия камерна смуга давно стала фірмовою рисою й ніколи не гойдалася на столі. Іронія в тому, що для Samsung це навіть не запозичення, а повернення до власного минулого — горизонтальний блок камер стояв ще на Galaxy S10 у 2019 році.

Про конкретні моделі патент, як завжди, мовчить. Спекуляції називають серію Galaxy S27 найімовірнішим кандидатом, а якщо флагмани її не отримають — наступні складані Z Fold. Стандартне застереження теж на місці — патент фіксує напрям пошуків, а не обіцянку серійного продукту, і чимало запатентованих дизайнів Samsung так ніколи й не доїхали до прилавків.

Утім, попит на таке рішення очевидний. Камерні блоки флагманів роками росли разом із сенсорами, і «настільна стабільність» стала неочікуваною жертвою фотографічної гонки — тож виробник, який першим поверне смартфонам рівне положення на столі, отримає вдячність мільйонів користувачів майже задарма.

Нагадаємо, довкола камер майбутніх флагманів Samsung і так вирують чутки. Раніше ми писали, що Galaxy S27 Ultra може отримати перероблений блок камер — і подорожчати приблизно на сотню доларів.