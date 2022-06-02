BSC і Intel створять суперкомп’ютери, які в 1000 разів потужніші за сучасні

BSC (Барселонський суперкомп’ютерний центр) та компанія Intel у рамках конференції ISC ​​2022 повідомили про плани будівництва лабораторії для створення суперкомп’ютерів наступного покоління.





Стверджується, що у цій лабораторії буде створено суперкомп’ютери, потужність яких перевищить один зеттафлопс. Тобто, будуть у тисячу разів продуктивніші за найшвидші існуючі суперкомп’ютери.

Навіщо потрібна така продуктивність? Для вирішення проблем, із якими сучасні системи впоратися не здатні. Вони зможуть створювати цифрові двійники Землі та окремих людей, моделювати кліматичну модель з максимальною точністю, вивчати вплив глобального потепління на клімат та людство. Ймовірно, вони також допоможуть перемогти рак. А ще дозволять дізнатися більше про сам Всесвіт.

В основу нових суперкомп’ютерів ляжуть процесори на основі відкритої архітектури RISC-V. У майбутньому їх планують використовувати в автономних машинах та при створенні різних AI-систем.

На лабораторію планують витратити 400 мільйонів євро. Інвестиції не одномоментні, гроші вкладатимуть упродовж 10 років. Інвестувати планує як Intel, так і уряд Іспанії в рамках програми PERTE Chip. Розмістять лабораторію у кампусі Політехнічного університету Каталонії.