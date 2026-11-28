Вихід GTA 6 приніс не лише рекордні продажі, а й неочікувану проблему. Сервісні центри та гравці повідомляють про помітне зростання кількості поломок PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Частина консолей після тривалих ігрових сесій просто перестає вмикатися.

Що бачать у сервісних центрах

Про проблему розповів майстер із ремонту консолей, відомий у мережі як modyfikatorcasper. За його словами, Xbox трапляються в ремонті значно рідше, ніж PlayStation, однак тепер на них припадає приблизно дві з кожних десяти консолей, що надходять у майстерню. Це помітно більше, ніж у попередні місяці.

Симптоми різні. Хтось стикається з раптовими вимкненнями та вильотами просто під час гри в GTA 6. В інших консолі починають сильно гальмувати й відмовляються встановлювати оновлення. Найгірший варіант, коли пристрій повністю перестає працювати, не вмикається і не виводить зображення.

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Кадр з GTA 6

Історії гравців

Схожі скарги з’являються на форумах підтримки та в Reddit. Один користувач без проблем провів довгу сесію в GTA 6, але наступного ранку його Xbox Series X не ввімкнулася. Усе вказує на те, що вийшов з ладу блок живлення. Інший гравець встиг пограти лише 10 хвилин, після чого консоль перестала працювати. У місцевому сервісі запідозрили несправність материнської плати.

Менш серйозні випадки зводяться до частих вильотів гри в головне меню консолі, через які губиться прогрес. 23 листопада Rockstar випустила патч, який виправив кілька помилок, пов’язаних із вильотами. Проте багато гравців кажуть, що повністю проблему він не усунув.

У чому причина

У випадку з PlayStation 5 майстер часто виявляє витік рідкого металу, який використовують як термоінтерфейс для процесора. Це давня проблема частини консолей Sony. З Xbox ситуація менш зрозуміла, але головною версією залишається перегрів під тривалим навантаженням. Діагностувати Xbox Series X і S складніше, тому для них майстрам довелося навіть розробити власні інструменти.

Частково зростання кількості ремонтів пояснюється ще й тим, що з виходом GTA 6 різко зросли продажі консолей, а багато людей дістали з шафи приставки, якими давно не користувалися. Утім, те, що поломки трапляються під час або одразу після інтенсивних ігрових сесій, свідчить, що гра радше виявляє слабкі місця вже вразливого заліза, ніж створює нові проблеми.

Тож власникам консолей варто стежити за температурою. Варто не ставити приставку в закриту шафу, періодично чистити її від пилу та робити перерви під час дуже довгих ігрових сесій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший «іграбельний» ПК-порт GTA VI з’явився в мережі, але працює лише у 25 кадрів/с. Його зробили ентузіасти на основі збірки для Xbox Series, яка потрапила у відкритий доступ наступного дня після офіційного релізу гри.