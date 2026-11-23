Компанія Samsung може суттєво підвищити вартість майбутніх флагманських смартфонів Galaxy S27, які мають дебютувати у 2027 році. За інформацією південнокорейського видання CEO Score Daily, виробник розглядає можливість встановлення стартових цін вище за раніше запланований рівень. Основною причиною стало стрімке подорожчання компонентів, насамперед оперативної та флешпам’яті.

Ситуація на ринку напівпровідників ускладнилася через активний розвиток штучного інтелекту. Великі технологічні компанії закуповують величезні обсяги пам’яті для серверів і центрів обробки даних, що обмежує доступність компонентів для виробників смартфонів.

Вартість пам’яті для Samsung зросла на 263%

Згідно з фінансовою звітністю Samsung, середня закупівельна ціна мобільної пам’яті за перші дев’ять місяців 2026 року збільшилася на 263% порівняно із середнім показником за весь 2025 рік. Таким чином, компанія платить за ці компоненти приблизно у 3,6 раза більше.

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Лише за січень–вересень Samsung витратила на закупівлю мобільної пам’яті у сторонніх постачальників 7,7 трлн вон, або приблизно 5,2 млрд доларів. Це становить 12,3% загальних витрат підрозділу Device eXperience на сировину та комплектуючі. Водночас середня вартість мобільних процесорів зросла на 8%.

Попри підвищення цін на Galaxy S26, складані смартфони та деякі моделі середнього класу, компанії не вдалося повністю компенсувати збільшення витрат.

За підсумками третього кварталу мобільний і мережевий підрозділи Samsung зафіксували сукупний операційний збиток у розмірі 600 млрд вон, або близько 400 млн доларів.

Що зміниться в Galaxy S27

Щоб відновити прибутковість, Samsung планує збільшити частку дорожчих смартфонів у своїх продажах. Одним із можливих кроків стане розширення флагманської лінійки Galaxy S27 новою моделлю Pro, яка розташується між версіями Plus та Ultra.

За попередньою інформацією, Galaxy S27 Pro може отримати частину можливостей Ultra, але без підтримки стилуса S Pen. Також компанія розглядає ширше використання власного процесора Exynos 2700, що потенційно дозволить зменшити залежність від сторонніх постачальників чипів.

Водночас остаточні характеристики майбутніх смартфонів та їхня вартість поки не підтверджені.

Аналітики очікують, що високі ціни на пам’ять збережуться і протягом 2027 року. Це означає, що подорожчання може торкнутися не лише Samsung Galaxy S27, а й флагманських смартфонів інших виробників.