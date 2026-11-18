За день до офіційного релізу Grand Theft Auto VI журналісти опублікували перші рецензії на довгоочікувану гру Rockstar Games. За результатами 98 оглядів проєкт отримав 99 балів зі 100 на агрегаторі Metacritic, повторивши історичне досягнення The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Гра Nintendo утримувала найвищий рейтинг із 1998 року, і протягом наступних 28 років жодному іншому проєкту не вдавалося досягти такого самого показника.

Переважна більшість журналістів виставила GTA VI максимальні оцінки. На момент публікації найнижчий бал серед згаданих рецензій становив 90 зі 100. На конкуруючому агрегаторі OpenCritic гра отримала 98 балів, причому її рекомендували 100% критиків. Варто враховувати, що середні оцінки можуть змінюватися з появою нових оглядів.

За що журналісти хвалять GTA VI

Найбільше позитивних відгуків отримав відкритий світ вигаданого американського штату Леоніда, який включає місто Вайс-Сіті та навколишні території. Розробники приділили особливу увагу поведінці перехожих, дорожньому руху, анімаціям персонажів і взаємодії з навколишнім середовищем. Магазини працюють за розкладом, інтенсивність руху автомобілів змінюється залежно від часу доби, а випадкові зустрічі можуть перетворюватися на повноцінні побічні історії.

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Видання Game Informer оцінило GTA VI на 10 із 10, відзначивши масштаб світу та кількість доступних занять. Окрім традиційних погонь і пограбувань, гравці можуть займатися риболовлею, дайвінгом, мотокросом, відвідувати спортивні зали та нічні клуби. Журналісти також похвалили сюжет, який розповідає історію двох злочинців — Люсії Камінос і Джейсона Дюваля.

У рецензії The Verge зазначається, що GTA VI поєднує свободу дій GTA V із деталізацією Red Dead Redemption 2. Автор витратив на гру майже 80 годин, але навіть після завершення основної історії дослідив менш ніж 60% усього доступного контенту. При цьому проходження сюжетної кампанії, за оцінками різних журналістів, займає приблизно 60–70 годин.

Високі оцінки отримала й оновлена ігрова механіка. Rockstar вдосконалила керування автомобілями, перестрілки, систему пограбувань та взаємодію з неігровими персонажами. Зокрема, гравці отримали більше свободи у виборі способів виконання завдань, а нова система контрольних точок зменшує необхідність повторювати великі фрагменти місій після невдачі.

Які недоліки знайшли у GTA VI

Попри рекордні оцінки, журналісти звернули увагу й на окремі недоліки. Одним із головних обмежень стала частота кадрів: консольні версії GTA VI працюють із частотою 30 FPS, зокрема й на PlayStation 5 Pro. Частина оглядачів вважає це компромісом, хоча відзначає стабільність роботи та високу якість графіки.

Автори TheSixthAxis, які поставили грі 9 із 10, також звернули увагу на певні проблеми з розвитком сюжету. На їхню думку, постійне підвищення ставок протягом тривалої кампанії дещо послаблює емоційний вплив історії. Серед інших зауважень — недостатньо небезпечна поліція та окремі спрощення бойової системи.

Офіційний реліз GTA VI запланований на 19 листопада 2026 року для PlayStation 5 та Xbox Series X/S. Через різницю часових поясів користувачі з Нової Зеландії отримали доступ до гри раніше за більшість інших регіонів. Дата виходу версії для ПК поки не оголошена.

Для Rockstar Games це перша нова частина основної серії Grand Theft Auto за 13 років. Попередня GTA V вийшла у вересні 2013 року та отримала 97 балів на Metacritic, тоді як GTA IV свого часу досягла 98 балів. Таким чином, шоста частина вже встановила новий рекорд для франшизи за оцінками професійних критиків.