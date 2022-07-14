Гру DOOM запустили в самій грі DOOM, щоб там вже пограти в неї

Фанати легендарної DOOM знамениті своїми спробами запускати гру на незвичайних речах і в найдивніших місцях. Блогер під ніком Kgsws пішов далі і запустив гру у грі.





Розробнику вдалося проникнути в код DOOM і використати команду SpawnMapThing для впровадження однієї гри в іншу. “SpawnMapThing” зазвичай використовується для розміщення зброї, ворогів та інших предметів на рівнях.

Блогер змінив певну частину коду та замінив її на файл із DOS-версії DOOM. Щоб запустити цю «ігрову матрьошку», необхідно пройти кілька рівнів і потрапити в локацію з кінотеатром.

На чому ще запускали DOOM:

На деталі Lego ;

На підключеному до картоплі калькуляторі;

На цифровій камері 1998 року;

На тесті на вагітність.

Повний гайд створення DOOM в DOOM, ентузіаст під ніком Kgsws опублікував на своєму YouTube-каналі. Раніше в інтернеті з’явилася інформація, що одному ентузіасту вдалося запустити DOOM 1993 на кіоску замовлень Макдоналдса.