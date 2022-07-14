Softnews

Гру DOOM запустили в самій грі DOOM, щоб там вже пограти в неї

Чого розробники тільки не вигадають.

14.07.2022
1 хвилина на прочитання
doom

Фанати легендарної DOOM знамениті своїми спробами запускати гру на незвичайних речах і в найдивніших місцях. Блогер під ніком Kgsws пішов далі і запустив гру у грі.

Розробнику вдалося проникнути в код DOOM і використати команду SpawnMapThing для впровадження однієї гри в іншу. “SpawnMapThing” зазвичай використовується для розміщення зброї, ворогів та інших предметів на рівнях.

Блогер змінив певну частину коду та замінив її на файл із DOS-версії DOOM. Щоб запустити цю «ігрову матрьошку», необхідно пройти кілька рівнів і потрапити в локацію з кінотеатром.

На чому ще запускали DOOM:

  • На деталі Lego ;
  • На підключеному до картоплі калькуляторі;
  • На цифровій камері 1998 року;
  • На тесті на вагітність.

Повний гайд створення DOOM в DOOM, ентузіаст під ніком Kgsws опублікував на своєму YouTube-каналі. Раніше в інтернеті з’явилася інформація, що одному ентузіасту вдалося запустити DOOM 1993 на кіоску замовлень Макдоналдса.

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


﻿
14.07.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button