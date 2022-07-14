Гру DOOM запустили в самій грі DOOM, щоб там вже пограти в неї
Чого розробники тільки не вигадають.
Фанати легендарної DOOM знамениті своїми спробами запускати гру на незвичайних речах і в найдивніших місцях. Блогер під ніком Kgsws пішов далі і запустив гру у грі.
Розробнику вдалося проникнути в код DOOM і використати команду SpawnMapThing для впровадження однієї гри в іншу. “SpawnMapThing” зазвичай використовується для розміщення зброї, ворогів та інших предметів на рівнях.
Блогер змінив певну частину коду та замінив її на файл із DOS-версії DOOM. Щоб запустити цю «ігрову матрьошку», необхідно пройти кілька рівнів і потрапити в локацію з кінотеатром.
На чому ще запускали DOOM:
- На деталі Lego ;
- На підключеному до картоплі калькуляторі;
- На цифровій камері 1998 року;
- На тесті на вагітність.
Повний гайд створення DOOM в DOOM, ентузіаст під ніком Kgsws опублікував на своєму YouTube-каналі. Раніше в інтернеті з’явилася інформація, що одному ентузіасту вдалося запустити DOOM 1993 на кіоску замовлень Макдоналдса.
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