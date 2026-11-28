Третій квартал 2026 року виявився одним із найгірших для Android за всю історію спостережень. Частка цієї системи у світових продажах смартфонів опустилася до 74%, тоді як iOS навпаки встановила рекорд для третього кварталу. Такі дані наводить аналітична компанія Counterpoint Research.

Ринок смартфонів загалом продовжує падати. За оцінкою аналітиків, у третьому кварталі продажі скоротилися на 16% порівняно з минулим роком. Найсильніше це вдарило по виробниках, які роблять ставку на недорогі та середньобюджетні моделі. Саме вони найбільше страждають від подорожчання пам’яті, адже в дешевих смартфонах майже немає запасу маржі, щоб поглинути зростання собівартості.

Частка Android, iOS та HarmonyOS у світових продажах смартфонів по кварталах. Дані: Counterpoint Research

Рік тому, у третьому кварталі 2025-го, на Android припадало 79% продажів. Тепер лише 74%, і це найнижчий показник для третього кварталу за весь час досліджень. Падіння дещо пом’якшили нові флагмани OPPO, vivo та Xiaomi, а також складані смартфони Samsung. Проте покупці дешевших моделей дедалі частіше відкладають покупку, чекаючи, поки ситуація на ринку стабілізується.

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iOS за той самий період піднялася з 17% до 21%, і це найкращий результат Apple у третьому кварталі. Продажі iPhone зросли на 2% у річному вимірі. Покупці охоче обирали iPhone 18 Pro, хоча Apple підняла ціни порівняно з попереднім поколінням. HarmonyOS від Huawei тримає 5% світового ринку.

Частка операційних систем у продажах смартфонів у Китаї. Дані: Counterpoint Research

Найцікавіше відбувається в Китаї. Там частка Android за рік скоротилася з 69% до 60%, а HarmonyOS зросла з 18% до 22% завдяки стабільному попиту в усіх цінових сегментах. iOS у Китаї займає 18%. Утім, аналітики попереджають, що вересневе подорожчання пристроїв Huawei може загальмувати зростання HarmonyOS вже в наступному кварталі.

Частка iOS та Android у продажах смартфонів у США. Дані: Counterpoint Research

У США iPhone традиційно сильний, і в третьому кварталі iOS забрала 54% продажів проти 46% у Android. Ще показовіше виглядають дані про постачання. Американський ринок скоротився на 9%, але Apple стала єдиним великим виробником, якого падіння не зачепило. Її частка зросла з 50% до 57%.

Частка брендів у постачанні смартфонів у США в третьому кварталі 2025 та 2026 років. Дані: Counterpoint Research

Samsung додала один відсотковий пункт і тепер має 25% ринку завдяки флагманам Galaxy S і Z та бюджетній серії Galaxy A. Motorola, яка робить ставку на недорогі моделі, просіла з 12% до 8%. Частка Google зменшилася з 7% до 6%, а всі інші бренди разом отримали лише 3% замість 7% роком раніше.

Найближчим часом аналітики Counterpoint не чекають покращення. Пам’ять і далі дорожчатиме, тож виробники продовжать піднімати ціни як на Android-смартфони, так і на iPhone. У США оператори, за прогнозом компанії, будуть обережнішими зі святковими знижками, тому навіть зазвичай найсильніший четвертий квартал може виявитися слабким.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ціни на пам’ять DDR4 нарешті почали знижуватися після рекордного подорожчання. Водночас DDR5 і далі дорожчає, адже Samsung, SK hynix і Micron перенаправили значну частину потужностей на випуск пам’яті HBM для штучного інтелекту.