Третий квартал 2026 года оказался одним из худших для Android за всю историю наблюдений. Доля этой системы в мировых продажах смартфонов опустилась до 74%, тогда как iOS наоборот установила рекорд для третьего квартала. Такие данные приводит аналитическая компания Counterpoint Research.

Рынок смартфонов в целом продолжает падать. По оценке аналитиков, в третьем квартале продажи сократились на 16% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего это ударило по производителям, которые делают ставку на недорогие и среднебюджетные модели. Именно они больше всего страдают от подорожания памяти, ведь в дешёвых смартфонах почти нет запаса маржи, чтобы поглотить рост себестоимости.

Доля Android, iOS и HarmonyOS в мировых продажах смартфонов по кварталам. Данные: Counterpoint Research

Год назад, в третьем квартале 2025-го, на Android приходилось 79% продаж. Теперь лишь 74%, и это самый низкий показатель для третьего квартала за всё время исследований. Падение несколько смягчили новые флагманы OPPO, vivo и Xiaomi, а также складные смартфоны Samsung. Однако покупатели более дешёвых моделей всё чаще откладывают покупку, ожидая, пока ситуация на рынке стабилизируется.

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iOS за тот же период поднялась с 17% до 21%, и это лучший результат Apple в третьем квартале. Продажи iPhone выросли на 2% в годовом выражении. Покупатели охотно выбирали iPhone 18 Pro, хотя Apple подняла цены по сравнению с предыдущим поколением. HarmonyOS от Huawei держит 5% мирового рынка.

Доля операционных систем в продажах смартфонов в Китае. Данные: Counterpoint Research

Самое интересное происходит в Китае. Там доля Android за год сократилась с 69% до 60%, а HarmonyOS выросла с 18% до 22% благодаря стабильному спросу во всех ценовых сегментах. iOS в Китае занимает 18%. Впрочем, аналитики предупреждают, что сентябрьское подорожание устройств Huawei может затормозить рост HarmonyOS уже в следующем квартале.

Доля iOS и Android в продажах смартфонов в США. Данные: Counterpoint Research

В США iPhone традиционно силён, и в третьем квартале iOS забрала 54% продаж против 46% у Android. Ещё показательнее выглядят данные о поставках. Американский рынок сократился на 9%, но Apple стала единственным крупным производителем, которого падение не затронуло. Её доля выросла с 50% до 57%.

Доля брендов в поставках смартфонов в США в третьем квартале 2025 и 2026 годов. Данные: Counterpoint Research

Samsung прибавила один процентный пункт и теперь занимает 25% рынка благодаря флагманам Galaxy S и Z и бюджетной серии Galaxy A. Motorola, которая делает ставку на недорогие модели, просела с 12% до 8%. Доля Google уменьшилась с 7% до 6%, а все остальные бренды вместе получили лишь 3% вместо 7% годом ранее.

В ближайшее время аналитики Counterpoint не ждут улучшения. Память продолжит дорожать, поэтому производители и дальше будут поднимать цены как на Android-смартфоны, так и на iPhone. В США операторы, по прогнозу компании, будут осторожнее с праздничными скидками, поэтому даже обычно самый сильный четвёртый квартал может оказаться слабым.

Напомним, ранее мы писали, что цены на память DDR4 наконец начали снижаться после рекордного подорожания. При этом DDR5 продолжает дорожать, ведь Samsung, SK hynix и Micron перенаправили значительную часть мощностей на выпуск памяти HBM для искусственного интеллекта.