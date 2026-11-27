Роскошный седан Yangwang Altior от BYD впервые показали вживую. Премьера состоялась на автосалоне в Гуанчжоу, и китайский производитель не скрывает своих амбиций. Новинка должна составить конкуренцию Rolls-Royce Ghost и другим автомобилям такого же ценового уровня от известных европейских брендов.
Цена соответствующая. Yangwang Altior стоит 2 080 000 юаней, что примерно равно 12,2 млн гривен. Для сравнения, это уровень представительских седанов самых дорогих европейских марок.
Настоящий гигант
Размеры седана впечатляют. Его длина составляет 5600 мм, ширина 2030 мм, а высота 1590 мм. Колесная база достигает 3500 мм, и это даже больше, чем у многих представительских лимузинов. Для наглядности, компактный хэтчбек BYD Dolphin Mini всего на 280 мм длиннее расстояния между осями Altior.Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей
Передняя часть оформлена так же роскошно. Решетку радиатора украшают 137 вручную отполированных камней, каждый из которых имеет 51 грань. Еще одна деталь для ценителей статуса — эмблема из 24-каратного золота. Правда, в отличие от фигурки Spirit of Ecstasy у Rolls-Royce, спрятать ее при парковке не получится.
Двери как у Rolls-Royce
Сходство с британским седаном заметно и в конструкции дверей. Задние двери открываются против хода движения и распахиваются на 90 градусов, что облегчает посадку пассажиров. Даже зонты расположены там, где их привык видеть водитель Rolls-Royce.
Салон рассчитан на четырех пассажиров и наполнен технологиями. Здесь установлена аудиосистема Dynaudio с 39 динамиками, задние кресла в стиле «нулевой гравитации», два холодильника объемом по 5,5 литра, 21,4-дюймовый экран на потолке для пассажиров сзади и три дисплея на центральной консоли.
1000 км без подзарядки
Технические характеристики силовой установки BYD пока держит в секрете. Известно лишь, что каждое колесо получило собственный электромотор. Питание обеспечивает аккумулятор Blade второго поколения на основе LFP-элементов. Его можно зарядить с 10% до 97% всего за девять минут, а запас хода достигает 1000 км.
Это заметное преимущество над Rolls-Royce Ghost с двигателем V12, который на полном 90-литровом баке проезжает около 540 км. Кроме того, Altior получил три собственных 4-нанометровых чипа Xuanji A3 от BYD с суммарной производительностью 2100 TOPS. Система позволяет автомобилю самостоятельно двигаться от адреса до адреса под наблюдением водителя.
Китайские покупатели уже могут заказать лимитированную версию Altior Shanhe Dingyun с эксклюзивным коричнево-золотым кузовом и коричнево-белым салоном. Для бронирования нужно внести депозит в 300 000 юаней, то есть около 1,76 млн гривен.
Напомним, ранее мы писали, что электромобиль Yangwang U9 Xtreme разогнался до 503 км/ч и превзошел Bugatti. Суперкар от того же премиального бренда BYD установил рекорд скорости для серийных автомобилей. Теперь Yangwang показывает, что способен конкурировать не только в скорости, но и в роскоши.