Роскошный седан Yangwang Altior от BYD впервые показали вживую. Премьера состоялась на автосалоне в Гуанчжоу, и китайский производитель не скрывает своих амбиций. Новинка должна составить конкуренцию Rolls-Royce Ghost и другим автомобилям такого же ценового уровня от известных европейских брендов.

Цена соответствующая. Yangwang Altior стоит 2 080 000 юаней, что примерно равно 12,2 млн гривен. Для сравнения, это уровень представительских седанов самых дорогих европейских марок.

Yangwang Altior на автосалоне в Гуанчжоу

Настоящий гигант

Размеры седана впечатляют. Его длина составляет 5600 мм, ширина 2030 мм, а высота 1590 мм. Колесная база достигает 3500 мм, и это даже больше, чем у многих представительских лимузинов. Для наглядности, компактный хэтчбек BYD Dolphin Mini всего на 280 мм длиннее расстояния между осями Altior.

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Передняя часть оформлена так же роскошно. Решетку радиатора украшают 137 вручную отполированных камней, каждый из которых имеет 51 грань. Еще одна деталь для ценителей статуса — эмблема из 24-каратного золота. Правда, в отличие от фигурки Spirit of Ecstasy у Rolls-Royce, спрятать ее при парковке не получится.

Двери как у Rolls-Royce

Сходство с британским седаном заметно и в конструкции дверей. Задние двери открываются против хода движения и распахиваются на 90 градусов, что облегчает посадку пассажиров. Даже зонты расположены там, где их привык видеть водитель Rolls-Royce.

Задние двери Altior открываются против хода движения

Салон рассчитан на четырех пассажиров и наполнен технологиями. Здесь установлена аудиосистема Dynaudio с 39 динамиками, задние кресла в стиле «нулевой гравитации», два холодильника объемом по 5,5 литра, 21,4-дюймовый экран на потолке для пассажиров сзади и три дисплея на центральной консоли.

Салон Altior рассчитан на четырех пассажиров

1000 км без подзарядки

Технические характеристики силовой установки BYD пока держит в секрете. Известно лишь, что каждое колесо получило собственный электромотор. Питание обеспечивает аккумулятор Blade второго поколения на основе LFP-элементов. Его можно зарядить с 10% до 97% всего за девять минут, а запас хода достигает 1000 км.

Это заметное преимущество над Rolls-Royce Ghost с двигателем V12, который на полном 90-литровом баке проезжает около 540 км. Кроме того, Altior получил три собственных 4-нанометровых чипа Xuanji A3 от BYD с суммарной производительностью 2100 TOPS. Система позволяет автомобилю самостоятельно двигаться от адреса до адреса под наблюдением водителя.

Китайские покупатели уже могут заказать лимитированную версию Altior Shanhe Dingyun с эксклюзивным коричнево-золотым кузовом и коричнево-белым салоном. Для бронирования нужно внести депозит в 300 000 юаней, то есть около 1,76 млн гривен.

Напомним, ранее мы писали, что электромобиль Yangwang U9 Xtreme разогнался до 503 км/ч и превзошел Bugatti. Суперкар от того же премиального бренда BYD установил рекорд скорости для серийных автомобилей. Теперь Yangwang показывает, что способен конкурировать не только в скорости, но и в роскоши.