Производитель аксессуаров Thinborne показал защитные чехлы для будущей линейки Samsung Galaxy S27. Компания опубликовала короткое видео с макетами четырех моделей, а именно Galaxy S27, S27+, S27 Pro и S27 Ultra. Благодаря этому стало понятно, как расположены камеры и чем будут отличаться задние панели флагманов.

Производители чехлов обычно получают чертежи и размеры смартфонов заранее, чтобы успеть подготовить аксессуары к старту продаж. Поэтому такие утечки часто оказываются довольно точными, хотя и не дают стопроцентной гарантии.

Базовые модели без сюрпризов

Galaxy S27 и Galaxy S27+ сохраняют привычный для серии вид. Камеры у них занимают сравнительно компактный участок на задней панели, а общая стилистика близка к нынешним флагманам Samsung. Так что владельцы предыдущих моделей не заметят кардинальных изменений во внешности.

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S27 Pro и S27 Ultra отличаются сильнее

Совсем иная ситуация со старшими моделями. У Galaxy S27 Pro и S27 Ultra участок вокруг объективов заметно шире, поэтому они сильнее отличаются от базовых версий. Оба смартфона выполнены в похожем стиле, и на первый взгляд их легко перепутать.

Ключевое различие между ними заключается в стилусе. Galaxy S27 Ultra сохранит встроенное перо S Pen, поэтому в чехле Thinborne для него предусмотрен отдельный вырез. А вот Galaxy S27 Pro, по ожиданиям, не получит слота для стилуса. Фактически эта модель станет более компактной альтернативой Ultra для тех, кому перо не нужно.

Появление Galaxy S27 Pro означает расширение флагманской линейки до четырех моделей. Samsung таким образом пытается охватить покупателей, которые хотят получить камеры и возможности уровня Ultra, но в меньшем корпусе и, вероятно, по более низкой цене.

Когда ждать анонса

Стоит помнить, что речь идет лишь о макетах и аксессуарах, созданных на основе предварительных данных о размерах и расположении камер. Окончательный дизайн Samsung покажет на презентации. По ожиданиям, серию Galaxy S27 представят в январе или феврале 2027 года.

Напомним, ранее мы писали, что Samsung Galaxy S27 Ultra показали на фото макетов. Судя по снимкам, смартфон получит самый заметный редизайн с 2022 года, а изменения коснутся прежде всего камерного блока. Это подтверждает и нынешняя утечка от производителя чехлов.