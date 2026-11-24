Заставить артиллерийский снаряд лететь дальше можно даже без собственного двигателя. Звучит как попытка обмануть физику, но секрет кроется в явлении, о котором легко забыть, глядя на обтекаемую форму боеприпаса. Воздух тормозит снаряд не только спереди. Позади его донной части образуется зона разрежения, которая создает дополнительное сопротивление и «поглощает» энергию, полученную во время выстрела.

Именно над этой проблемой работает американская компания Firehawk Aerospace, которая только что получила от Армии США ещё один многомиллионный контракт. Самое интересное, что американцы не изобретают новый способ увеличить дальность артиллерии, ведь сама технология существует уже несколько десятилетий. Они хотят радикально изменить способ её производства, и планы компании на ближайшие годы впечатляют даже больше, чем принцип работы самого решения.

Как увеличить дальность без ракетного двигателя

Речь идет о технологии base bleed, то есть о донном газогенераторе, который устанавливается в хвостовой части снаряда. После выстрела специальная топливная шашка медленно горит и выпускает газы в зону разрежения за боеприпасом. Это снижает аэродинамическое сопротивление, благодаря чему снаряд дольше сохраняет скорость, набранную ещё в стволе.

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Важно не путать такое решение с активно-реактивными снарядами (RAP), которые оснащены настоящим ракетным двигателем. Газогенератор практически не разгоняет боеприпас, а лишь уменьшает потери энергии в полете. Проще говоря, он не толкает снаряд вперёд, а мешает воздуху тянуть его назад.

Внешне это обычные 155-мм снаряды. Разница между «обычным» и дальнобойным снарядом часто кроется в их донной части

Проверенная технология с богатой историей

Донные газогенераторы давно стали стандартом для современной 155-мм артиллерии. Именно благодаря им гаубицы с длинными стволами L52 могут увеличить дальность стрельбы примерно с 30 до 40 км, хотя многое зависит от типа боеприпаса. Украинским военным эта арифметика хорошо знакома, ведь в арсенале ВСУ есть немало таких систем — от французских CAESAR и немецких PzH 2000 до отечественной «Богданы».

Впрочем, это не волшебный способ удвоить возможности артиллерии, а скорее проверенный метод получить несколько дополнительных километров без разработки новой пушки. За это приходится платить. Газогенератор занимает место, которое могло бы занять взрывчатое вещество, и усложняет конструкцию самого боеприпаса.

От недель до часов

Новый контракт Firehawk Aerospace оценивается в 14,55 млн долларов, то есть более 600 млн гривен. Работа над термопластичным топливом для газогенераторов должна продлиться до 30 ноября 2028 года, а финансирование поступило из армейского бюджета на исследования и разработки. Интересно, что в тендере было только одно предложение, и именно от Firehawk.

Компания делает ставку прежде всего на революцию в производстве. Традиционное твердое топливо требует смешивания компонентов, заливки в формы и длительного затвердевания. Firehawk же разрабатывает термопластичные смеси, которые можно формовать литьем под давлением или прессованием. Компания также печатает топливо на 3D-принтерах, хотя пока неизвестно, будут ли таким образом изготавливать каждый газогенератор.

Огневые испытания на стенде. Топливо, которое Firehawk обещает производить за часы вместо недель, должно гореть так же стабильно, как и классическое

По заявлениям компании, процесс производства топлива для ракетных двигателей, который обычно занимает до 60 дней, она сокращает примерно до семи часов, а стоимость снижает в десять раз. Следует честно отметить, что это заявления о производстве топлива в целом, а не независимо подтвержденные результаты серийного выпуска артиллерийских газогенераторов. Впрочем, интерес Пентагона вполне понятен.

Сто тысяч газогенераторов в год

Firehawk начинает не с нуля. В августе 2026 года компания получила отдельный контракт на 24 млн долларов, что составляет почти 1 млрд гривен, на наращивание производства топлива для 155-мм снарядов M1128. Планы предусматривают выход на годовую мощность около 336 тонн, а после полного запуска завода в Оклахоме — около 1400 тонн. Партнёром выступает General Dynamics, которая отвечает за металлические корпуса и сборку готовых боеприпасов.

Еще более амбициозными выглядят планы на 2027 год. Firehawk намерена изготовить более 100 тысяч артиллерийских газогенераторов, и сначала их планируется продавать за рубеж. В то же время на прохождение квалификационных испытаний в Армии США компания закладывает от 12 до 18 месяцев. Поэтому вполне возможна ситуация, когда производственные мощности будут расти быстрее, чем бюрократические процедуры допуска нового продукта к применению в войсках.

Firehawk работает не только с артиллерией. Компания разрабатывает топливо и для ракетных двигателей, поэтому технологию проверяют и в ходе реальных запусков

Главное — количество снарядов

Главная ценность этой инвестиции заключается не столько в дальности, сколько в масштабе. Война в Украине наглядно показала, что даже самая современная гаубица мало что стоит без достаточного запаса снарядов. Поэтому возможность быстро и недорого производить проверенные решения может оказаться гораздо важнее очередного рекорда дальности. Однако Firehawk ещё предстоит доказать, что она сможет обеспечить стабильное качество, равномерное горение и долговечность топлива при массовом производстве.

Если это удастся, американская артиллерия не получит революционного изобретения, которое изменит законы баллистики. Зато она получит то, что в условиях интенсивной войны невозможно переоценить, а именно — способность значительно быстрее пополнять запасы дальнобойных боеприпасов. Вполне возможно, что именно в этом будет заключаться одно из главных изменений в оборонной промышленности ближайших лет. Не в конструировании всё более сложных снарядов, а в умении выпускать уже проверенные быстрее, дешевле и в значительно больших объемах.