Honor готовит ответ на складной iPhone Duo. Генеральный директор компании Ли Цзянь официально подтвердил, что новый складной смартфон бренда выйдет в марте 2027 года, и призвал тех, кто присматривается к новинке Apple, не торопиться с покупкой. По его словам, инженерам Honor удалось усовершенствовать конструкцию гибкого дисплея настолько, что складки на экране вообще не будет видно.

Главная особенность будущей модели — широкий формат, который заметно отличает её от привычных «книжек». Внутренний экран будет иметь диагональ 7,6 дюйма и соотношение сторон 14:10, а внешний — 5,5 дюйма. Более широкий внешний дисплей позволит полноценно отвечать на сообщения, пользоваться навигацией и соцсетями, не раскрывая смартфон. В разложенном виде пользователь получит больше горизонтального пространства для просмотра видео, чтения и работы с несколькими приложениями одновременно.

Фактически Honor выбирает ту же концепцию, что и Apple. Представленный в сентябре iPhone Duo также оснащен внутренним дисплеем диагональю 7,6 дюйма и делает ставку на широкий формат. В Украине новинку Apple продают примерно от 134 тыс. грн за базовую версию на 256 ГБ, так что у конкурентов есть поле для маневра в ценовой борьбе. Название своего устройства Honor пока не раскрывает.

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Что известно о характеристиках

Официальных технических характеристик компания пока не обнародовала. По предварительной неофициальной информации, смартфон получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, аккумулятор емкостью около 7000 мА·ч, проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную — 66 Вт. Для складного смартфона это очень солидные показатели, ведь более широкий корпус оставляет больше места для аккумулятора.

Складные смартфоны Honor серии Magic V уже появлялись в официальной продаже в Украине, поэтому есть вероятность, что и эта новинка впоследствии появится на нашем рынке. Впрочем, о глобальном запуске компания пока ничего не сообщала.