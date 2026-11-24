Компания Microsoft продолжает избавляться от устаревших компонентов операционной системы Windows 11. На этот раз производитель официально объявил о прекращении разработки двух функций — приложения Family Safety для родительского контроля и протокола Media Transfer Protocol (MTP) через Bluetooth. Оба компонента могут исчезнуть из будущих версий Windows, однако для них предусмотрены альтернативы.

Важно, что речь идет не о немедленном удалении функций. Microsoft включила их в список устаревших возможностей, а отказ от их использования планирует осуществлять постепенно.

Family Safety будет удалена из Windows к концу 2027 года

Приложение Microsoft Family Safety позволяет родителям контролировать использование компьютеров детьми. С его помощью можно устанавливать ограничения на время использования устройства, блокировать отдельные программы и управлять доступом к цифровому контенту.

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Согласно официальному сообщению Microsoft, программу планируется окончательно удалить из Windows в конце 2027 года. Она также перестанет быть доступной для новой загрузки через Microsoft Store.

В то же время сама система родительского контроля никуда не исчезнет. Пользователи смогут и в дальнейшем управлять семейными настройками через мобильное приложение Microsoft Family или веб-портал Family Safety.

Таким образом, изменения коснутся лишь отдельной программы для Windows, а не функций защиты детей.

Передача файлов по Bluetooth также изменится

Вторым компонентом, от которого Microsoft решила отказаться, стал протокол MTP over Bluetooth. Он используется для доступа к мультимедийному контенту совместимых смартфонов, цифровых камер и других портативных устройств.

Компания рекомендует вместо него использовать MTP через USB. Этот способ позволяет просматривать и передавать файлы между компьютером и подключенным устройством.

При этом обычная передача файлов по Bluetooth будет по-прежнему работать. Она использует другой протокол — Object Push Profile (OPP), который не входит в список функций, планируемых к удалению.

Точную дату прекращения поддержки MTP через Bluetooth компания Microsoft пока не назвала.

Параллельно с этим компания продолжает совершенствовать беспроводные возможности Windows 11, в частности технологию Bluetooth LE Audio, которая обеспечивает более качественный звук и расширенные возможности работы с беспроводными наушниками.