24 и 25 ноября состоятся матчи пятого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27. Украинский медиасервис MEGOGO, обладающий эксклюзивными правами на трансляцию турнира, покажет все 18 матчей. Главным событием для украинских болельщиков станет встреча донецкого «Шахтера» с турецким «Фенербахче».

Матч состоится в среду, 25 ноября, в 22:00 по киевскому времени на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж», где «Шахтер» проводит домашние матчи еврокубков.

Где смотреть матч «Шахтер» — «Фенербахче»

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO в разделе «Спорт» или на телеканале «MEGOGO Футбол Первый». Доступ к трансляции имеют пользователи с подписками «Спорт», MEGOPACK и MEGOPACK Y.

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В 20:50 начнётся аналитическая студия, ведущим которой станет Сергей Лукьяненко. В качестве экспертов выступят бывший футболист сборной Украины Александр Головко и журналист Роман Бебех. Непосредственно со стадиона матч будет комментировать Вадим Скичко.

Для «Шахтера» этот матч имеет особое значение. После четырёх туров украинский клуб набрал четыре очка, тогда как «Фенербахче» опережает его на одно очко. Победа повысит шансы дончан на выход в плей-офф.

Какие ещё матчи будут показывать и что можно посмотреть бесплатно

Среди самых интересных матчей 24 ноября — «Арсенал» против дортмундской «Боруссии», «Реал» — ПСВ и «Манчестер Сити» — «Наполи». На следующий день состоятся матчи ПСЖ — «Рома», «Брюгге» — «Ливерпуль», «Лилль» — «Бавария» и «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед».

Три матча можно будет посмотреть без подписки на канале «MEGOGO Спорт», доступном в цифровой сети Т2 и на кабельном телевидении:

24 ноября: «Фейеноорд» — «Порту», 22:00.

«Фейеноорд» — «Порту», 22:00. 25 ноября: ПСЖ — «Рома» в Юношеской лиге УЕФА.

ПСЖ — «Рома» в Юношеской лиге УЕФА. 25 ноября: «Атлетико» — «Викинг», 22:00.

Кроме того, оба вечера с 22:00 будет работать мультифид на канале «MEGOGO Футбол Третий». Этот формат позволяет следить за самыми интересными моментами нескольких матчей одновременно, переключаясь между стадионами.

Все матчи пятого тура Лиги чемпионов завершатся 25 ноября, после чего команды продолжат борьбу за места в плей-офф и прямые путевки в 1/8 финала.