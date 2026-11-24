Китайские учёные провели исследование, которое продемонстрировало, насколько сильно даже незначительные повреждения специального покрытия могут влиять на радиолокационную заметность боевых самолётов. Выяснилось, что потеря всего 10% радиопоглощающего слоя при определенных условиях почти вдвое увеличивает мощность отраженного сигнала. Эти результаты имеют особое значение для истребителей пятого поколения, в частности китайского Chengdu J-20 и американского F-22 Raptor.

Как сообщает South China Morning Post, эксперименты проводились не на настоящих самолётах, а на специально подготовленных образцах материалов, имитирующих стелс-покрытие.

Даже небольшое повреждение резко усиливает отражение сигнала

Для испытаний исследователи создали композитное покрытие на основе карбонильного железного порошка и силиконовой смолы. Его нанесли слоем толщиной один миллиметр на пластины из титанового сплава, после чего начали моделировать царапины, истирание и отслоение материала.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Измерения проводились в диапазоне частот от 2 до 18 ГГц. Когда исследователи удалили 10 % покрытия, минимальный уровень отражения изменился с -12,73 до -9,78 дБ. Это соответствует увеличению мощности отражённого микроволнового сигнала примерно в 1,97 раза.

Интересно, что обычные царапины оказались значительно менее опасными. Даже повреждение половины поверхности не приводило к критическому ухудшению характеристик, если основная толщина защитного слоя оставалась неизменной.

Зато полное отслоение покрытия создавало гораздо более серьёзные проблемы. Когда металл обнажался, он начинал более интенсивно отражать электромагнитные волны. Дополнительное рассеивание возникало на границах повреждённых участков.

Что это означает для китайских J-20 и американских F-22

Исследование подтверждает важность регулярного технического обслуживания самолетов, созданных по технологии малозаметности. Даже небольшие дефекты защитного слоя потенциально могут ухудшать их способность оставаться незаметными для радаров.

Подобные проблемы уже привлекали внимание в случае с американскими F-22 Raptor, на фотографиях которых неоднократно замечали повреждения специального покрытия.

В то же время ученые подчеркивают, что результаты лабораторного эксперимента нельзя напрямую применять к реальным истребителям. Точный состав защитных материалов J-20 и F-22 засекречен, а фактическая радиолокационная заметность самолета зависит также от его формы, конструкции и угла облучения.

Тем не менее, полученные данные показывают, почему долговечность стелс-покрытия остается одной из ключевых проблем для современной боевой авиации.