Ducati Panigale V4 SP вернётся в 2027 году — с мощным двигателем и гоночной комплектацией

Ducati пока ничего официально не анонсировала, но за нее это сделали бюрократы. В свежих документах Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB), куда производители обязаны подавать будущие модели на сертификацию, появилась Panigale V4 SP 2027 модельного года — и это лучшая новость для поклонников марки за долгое время, ведь версия SP исчезла из линейки после поколения SP2.

Буквы SP расшифровываются как Sport Production, и в иерархии Ducati это особая категория: мотоциклы, занимающие промежуточное положение между «обычными» дорожными Panigale и бескомпромиссным гоночным V4 R. Самая интересная техническая деталь из документов — двигатель. Новый SP получит Desmosedici Stradale объемом 1103 см³, как у базового V4, а не 998-кубовый двигатель гоночного V4 R. Звучит как ухудшение, но на самом деле наоборот: малый рабочий объём V4 R — вынужденная дань регламенту чемпионата WorldSBK, в котором Ducati обязана омологировать гоночную технику. SP не связан никаким регламентом — поэтому может позволить себе больший рабочий объём и, соответственно, большую мощность в реальных условиях эксплуатации.

Концепция этой версии осталась прежней: мощный двигатель плюс комплектация, максимально приближенная к V4 R — гоночные тормоза, подвеска и аэродинамика. Предыдущая версия SP2 задавала соответствующую планку: карбоновые колесные диски, алюминиевый топливный бак, множество деталей из углеволокна и настройки, откровенно заточенные под гоночные дни, а не под городской трафик.

Цену в документах CARB, конечно, не раскрывают, но ориентиры понятны из позиционирования: заметно дороже, чем V4 S (в Европе — примерно 36 тысяч евро), но дешевле, чем V4 R с его ценником под 46 тысяч. То есть где-то в диапазоне «очень дорого, но ещё не безумие» — классическая ниша SP для состоятельных энтузиастов, которые хотят трековое «оружие» без гоночной омологации.

Официальной презентации теперь стоит ждать в ближайшие месяцы — сертификационные документы, как правило, появляются незадолго до анонса.